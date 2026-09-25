LA CARRIERA, IL "NO" A SERGIO LEONE

Nato il 26 maggio 1936 a Salt Lake City, nello Utah, Richard Harrison aveva prima lavorato come fotomodello per riviste di sport e di culturismo, e aveva poi intrapreso lo studio della recitazione con Sandy Meisner, dopo il quale aveva ottenuto piccoli ruoli in produzioni di Hollywood. All’inizio degli anni Sessanta si era trasferito in Italia, dove aveva trovato il successo. Grazie al fisico atletico e all’aspetto da eroe d’azione, era stato accostato a Steve Reeves, uno dei principali interpreti del peplum [il genere cinematografico di film storici, mitologici e biblici ambientati nell’antichità classica, ndr] internazionale. Aveva recitato in film di diversi generi, dagli spaghetti western, ai peplum, ai polizieschi all’italiana, fino alle pellicole di spionaggio. I titoli includevano, tra gli altri, Il gladiatore invincibile (1961), Il giustiziere dei mari (1962), I sette gladiatori (1962), Duello nel Texas (1963) (uno dei primi western all’italiana con musiche di Ennio Morricone), Perseo l’invincibile (1963), Le spie uccidono a Beirut (1965), dove aveva interpretato l’agente Bob Fleming, 100.000 dollari per Ringo (1965), L’uomo del colpo perfetto (1967) e Colpo maestro al servizio di Sua Maestà Britannica (1967). Aveva però detto di no al regista Sergio Leone, che l’aveva chiamato per la “trilogia del dollaro”. Harrison aveva infatti rifiutato il ruolo dell’Uomo senza nome nel film Per un pugno di dollari (1964), ritenendo poco convincenti sia la sceneggiatura, sia il compenso. In base alle sue stesse parole, lui stesso aveva invece suggerito alla produzione il nome di Clint Eastwood, che aveva infine ottenuto il ruolo e la consacrazione nel cinema internazionale. Negli anni Settanta, quando il cinema italiano aveva attraversato una profonda trasformazione, aveva lavorato in produzioni d’azione e poliziesche e in televisione, come nello sceneggiato Rai Il balordo (1978) con Tino Buazzelli. L’attore era poi apparso in film di produzione orientale come Boxer Rebellion (1976) e pellicole di arti marziali incentrate sulla figura dei ninja e a basso budget. Negli anni Novanta, dopo il ritorno a Los Angeles, Harrison e la seconda moglie Francesca avevano acquistato una proprietà a Malibu, in Florida, dove costruirono la loro casa, chiamata “Villa Francesca” e affacciata sull’Oceano Pacifico. L’abitazione era andata distrutta negli incendi che avevano devastato la California nel 2025.