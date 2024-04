2/14 ©Webphoto

GLI ESORDI - Appassionato di cinema sin da bambino, ottenne una piccola parte come comparsa in Ladri di biciclette di De Sica. Negli anni ’50 fu assistente regista in numerose pellicole, dal genere peplum a diverse produzioni hollywoodiane a Cinecittà (ma non accreditato) come Ben-Hur e Quo Vadis. In questi anni iniziò a contribuire a sceneggiature, una di queste era per Gli ultimi giorni di Pompei (in foto). Il regista Mario Bonnard lasciò il set e Leone subentrò alla regia (anche se il suo nome non appare nei titoli di testa)

Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America. La recensione del doc in prima tv su Sky