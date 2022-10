Sergio Leone, L'italiano che inventò l'America, una clip del doc

Presentato in Concorso nella sezione Venezia Classici alla 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il prezioso documentario dedicato al re degli spaghetti Western e regista di C'era una volta in America, arriva al cinema dal 20 ottobre. Nell'attesa ecco un video in esclusiva per il sito di Sky TG24

Le parole di Francesco Zippel

approfondimento

Sergio Leone - L'Italiano che inventò l'America, la recensione

Sergio Leone è legato ad uno dei miei primi e più preziosi ricordi da spettatore. Facevo le elementari e un giorno mio padre mise nel videoregistratore la cassetta de Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo. Fu una folgorazione totale. Fu proprio in quel giorno che il cinema passò dall’essere uno svago di bambino ad una vera e propria passione per me. Quando Raffaella Leone mi ha proposto di raccontare suo padre in un documentario, ho avuto l’impressione che tutto stesse tornando al suo posto. Mi sono lanciato con passione e rispetto in questa avventura, sempre sostenuto da Raffaella, da tutta la famiglia Leone e dal team di Sky Italia e Sky Studios. Ho voluto provare non solo a raccontare Sergio Leone ma anche a chiarire quanto il suo cinema e il suo genio creativo siano ancora centrali e fonti indiscutibili d’ispirazione per i più grandi cineasti del cinema contemporaneo. Tutti i grandi artisti che hanno aderito al film ne sono la conferma più bella.