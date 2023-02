Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America, la recensione del doc

Dopo il successo alla 79a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e il Nastro d’Argento come “Documentario dell’Anno 2023”, il lungometraggio (scritto e diretto da Francesco Zippel) arriva i n esclusiva su Sky Documentaries il 4 febbraio alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand . Un emozionante viaggio nel mondo del grande regista italiano. Impreziosito dalle testimonianze di cineasti come Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Clint Eastwood e Martin Scorsese

“Il cinema deve essere spettacolo, è questo che il pubblico vuole. E per me lo spettacolo più bello è quello del mito. Il cinema è mito.” Così parlò Sergio Leone, il padre del western all’italiana, il primo regista post-moderno, ma soprattutto l’uomo che inventò l’America, come recita il titolo del documentario firmato da Franceso Zippel e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Una pellicola che è soprattutto un atto d’ amore nei confronti di un autore a cui sono bastati sette film per entrare nell’empireo della settima arte. Un omaggio che sarebbe piaciuto allo stesso Leone. L'opera, premiata ai Nastri D'argento 2023, come migliore documentario, arriva in esclusiva su Sky Documentaries il 4 febbraio alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.

Un lungometraggio che ci aiuta a comprendere la forza rivoluzionaria del regista italiano che non a caso in una delle interviste presenti de doc dichiara: " Nei film di John Ford, quando un attore apre una finestra è sempre per guardare l'immenso futuro che ha davanti. Nei miei, invece, quando aprono una finestra hanno solo paura e il terrore di ricevere una pallottola in mezzo agli occhi