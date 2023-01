Alvaro Vitali, dai film di Fellini alle pellicole con Lino Banfi. FOTO

L'attore cult ha recentemente raccontato in un'intervista rilasciata a la Repubblica quanto segue: “Facevo l'elettricista, Fellini mi ha cambiato la vita”. Ecco quindi le pellicole in cui è stato diretto dal grande regista Federico Fellini, passando per quelle con protagonista Lino Banfi fino ad arrivare alla serie di Pierino e ai film di oggi (gli ultimi risalgono al 2020, anno della sua partecipazione nel film “GG Turbo” di Mauro Meconi)