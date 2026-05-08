Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Willie Peyote, testo e significato del singolo Kodak

Musica

Il brano anticipa l'uscita dell'album Anatomia di uno Schianto Prolungato fissata per il 15 maggio

E' uscito, finalmente, Kodak, il nuovo singolo di Willie Peyote, un racconto in pieno stile Peyote di un pomeriggio d’estate calmo e solitario, una narrazione intima e riflessiva che descrive la dimensione sospesa di un pomeriggio estivo vissuto in solitudine. Il brano anticipa di una settimana l’uscita del nuovo album del rapper e cantautore torinese Anatomia di uno Schianto Prolungato che uscirà il prossimo 15 maggio Il disco conterrà i featuring che prenderanno parte al progetto: Noemi, Brunori SAS e Jekesa. Il tour debutterà il prossimo 10 ottobre dal Vox di Nonantola.

LA TRACKLIST DI ANATOMIA DI UNO SCHIANTO PROLUNGATO

1)        In cerca di uno schianto
2)        Burrasca
3)        Sapore di Marsiglia
4)        Kodak
5)        Mi Arrendo featuring BRUNORI SAS
6)        Che caldo fa a Testaccio featuring NOEMI
7)        Luigi
8)        Come Se
9)        Kill Tony
10)      Air B&B featuring JEKESA
11)      Preferisco non sapere

Approfondimento

Wille Peyote - Elegia sabauda, una clip esclusiva del docufilm

IL TESTO DI KODAK

Mentre ascolto pigramente quali errori ha commesso l’assassino,

se lo beccano a sto giro

Il sole picchia come un fabbro e c’è un vecchietto che si scaccola

vicino steso sul lettino

La terrazza da sul mare qui in riviera sono fermi agli anni 80

C’è il soundcheck al piano bar e il cameriere fa le facce mentre canta

Imitando Lucio Dalla

Con tutta questa calma come si fa a fare a meno di te?

Con tutta questa calma come si fa a fare a meno di te?

Siamo due gocce d’acqua perse nell’oceano

Però un’altra isola basta a fare un arcipelago

È una sfida ad oltranza persa col telefono

E non mi basta dire che passa il tempo

Non mi basta dire che passa anche senza di te

C’è una coppia di tedeschi che balla un lento ma non balla a tempo

Non l’ho sentito dall’accento, basta l’abbigliamento

E io pensavo che è strano

Nessuno mi ha mai detto che sembro italiano visto da lontano

Se non facevo gesti con la mano

È un amore a distanza perso in un telefono

E non mi basta dire che passa il tempo, non mi basta dire che passa

Con tutta questa calma come si fa a fare a meno di te?

Con tutta questa calma come si fa a fare a meno di te?

Siamo due gocce d’acqua perse nell’oceano

Però un’altra isola basta a fare un arcipelago

È una sfida ad oltranza persa col telefono

E non mi basta dire che passa il tempo

E non mi basta dire che passa il tempo

E non mi basta dire che passa il tempo

E non mi basta dire che passa il tempo

E non mi basta dire che passa il tempo

Non mi basta dire che passa anche senza di te

Approfondimento

Willie Peyote, fuori il nuovo singolo Burrasca: testo e significato
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

Willie Peyote durante Willie Peyote intervistato da Giuseppe Civati - Passaggi Festival 2021, Intervista artista italiano in Fano, Italia, 22 giugno 2021
1/12
Approfondimenti

Sanremo 2025, Willie Peyote in gara con Grazie ma no grazie. FOTO

Tra i 29 Big in gara a Sanremo 2025 troviamo il rapper, alla sua seconda volta al Festival . Una carriera iniziata nei primi anni 2000 avvicinandosi ai generi più disparati dal rock, al punk fino ad arrivare al rap

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Harry Styles, il videoclip del brano Dance No More

Musica

Per l'ultimo singolo estratto dal nuovo album Kiss All the Time. Disco,...

È morto Jake Hall, star del reality inglese The Only Way Is Essex

Spettacolo

Secondo le prime informazioni, il decesso potrebbe essere stato causato da un tragico incidente...

Bad Bunny in concerto a Milano, in vendita nuovi biglietti

Musica

Bad Bunny torna in Italia nell'estate 2026 con due concerti all'Ippodromo SNAI La Maura di...

Coez, testo e significato del singolo Ci vuole una Laurea

Musica

La canzone fa riflettere su come le complicazioni della vita personale mettano sotto pressione i...

Rosa Elettrica, stasera i primi due episodi su Sky: le anticipazioni

Serie TV sky atlantic

Nei primi due episodi Rosa Valera e Cocìss si ritrovano al centro di una rete di tradimenti...

Spettacolo: Per te