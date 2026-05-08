Willie Peyote, testo e significato del singolo Kodak

E' uscito, finalmente, Kodak, il nuovo singolo di Willie Peyote, un racconto in pieno stile Peyote di un pomeriggio d’estate calmo e solitario, una narrazione intima e riflessiva che descrive la dimensione sospesa di un pomeriggio estivo vissuto in solitudine. Il brano anticipa di una settimana l’uscita del nuovo album del rapper e cantautore torinese Anatomia di uno Schianto Prolungato che uscirà il prossimo 15 maggio Il disco conterrà i featuring che prenderanno parte al progetto: Noemi, Brunori SAS e Jekesa. Il tour debutterà il prossimo 10 ottobre dal Vox di Nonantola.