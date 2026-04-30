Sky TG24 mostra in esclusiva una clip di Willie Peyote – Elegia Sabauda, il documentario firmato da Enrico Bisi che per oltre due anni ha seguito Guglielmo Bruno — in arte Willie Peyote — tra le strade di Torino, i palchi dei club e le retrovie del Festival di Sanremo 2025. Un film intimo e senza convenzioni che, attraverso materiali inediti e scene di vita quotidiana, restituisce l'artista nella sua doppia natura: voce critica e ironica del rap italiano, e uomo profondamente radicato nella sua città e nella sua squadra del cuore. Nelle sale il 4, 5 e 6 maggio con Wanted Cinema

Arriva su Sky TG24 la clip in anteprima esclusiva di Willie Peyote – Elegia Sabauda, il documentario dedicato a uno degli artisti più originali e scomodi della musica italiana degli ultimi anni. Scritto e diretto da Enrico Bisi e prodotto da Base Zero in collaborazione con Wanted Cinema, il film uscirà nelle sale italiane il 4, 5 e 6 maggio.

La clip anticipa un ritratto che non assomiglia a nessun altro nel panorama dei music-doc italiani: niente interviste in posa, nessuna retorica celebrativa. La macchina da presa di Bisi segue Willie — nome d'arte di Guglielmo Bruno, nato a Torino nel 1985 — nella sua quotidianità fatta di amicizie, incontri e prese di posizione scomode, dentro e fuori dai palchi.

Il film copre un arco narrativo che va dal momento fragile del 2023 fino all'approdo al Festival di Sanremo 2025, intrecciando il legame viscerale dell'artista con Torino e il Torino FC, la ricerca ostinata di un linguaggio politico e sociale, e la tensione costante a restare fedele a se stesso in un'industria che spinge verso l'omologazione.

Presentato in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma 2025 nella sezione Special Screening, Elegia Sabauda ha già raccolto consensi per la sua capacità di coniugare l'energia del rap con una forza civile rara nel cinema musicale. «Questo film deve avere un po' il sapore della strada», ha spiegato il regista Enrico Bisi. «L'estemporaneità degli accadimenti sarà il cuore del racconto.»

Autore di sei album e collaboratore di artisti come Subsonica, Samuel, Ditonellapiaga e Jake La Furia, Willie Peyote ha da poco pubblicato il singolo «Burrasca», una ballata voce e chitarra che segna un cambio di registro rispetto alla sua vena più cinica. A seguire, un tour autunnale nei principali club italiani.