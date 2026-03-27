Venerdì 27 marzo arriva in radio e su tutte le piattaforme di streaming digitale l'inedito del cantautore e rapper torinese prodotto da Fedausca. La canzone è una ballad dolce, perfetta per i tempi fragili che stiamo vivendo

Con Burrasca, il singolo pubblicato venerdì 27 marzo, inizia un nuovo capitolo per Willie Peyote, reduce dalla stagione 2025, caratterizzata dalle date del tour estivo "Grazie ma no grazie Tour - Estate 2025" e dalla partecipazione al Festival di Sanremo.

Burrasca è il primo inedito di Willie Peyoye del 2026. Nel 2025 c'era stato Grazie ma no grazie, brano portato in gara per il Festival di febbraio.

L'ultimo album dell'artista è Pornostalgia del 2022 Nel 2024 è uscito l'EP Sulla riva del fiume. Per i fan la nuova canzone è l'indizio di una nuova possibile avventura discografica.

Una melodia dolce e un invito a resistere Willie Peyote è tornato a scrivere e a pubblicare musica, mosso certamente dalle atmosfere di questo momento storico e dalle sue emozioni personali rispetto ai tempi che stiamo vivendo.

Burrasca è un brano che mette da parte cinismo e critica sociale concentrandosi sulla fragilità emotiva e sull'importanza dei legami nei momenti difficili.

Caratterizzato da un sound dolce e da un testo semplice ed efficace, il singolo è stato presentato dal cantante ai fan con un messaggio contenuto in un post su Instagram (visibile in basso).

"Burrasca è la nostra nuova canzone", ha scritto Peyote. "In questi tempi così violenti in cui siamo tutti sulla stessa barca in balia delle onde, questa canzone ci ricorda l’importanza di avere qualcosa ma soprattutto qualcuno a cui poterci aggrappare per resistere alla tempesta".

Una melodia per resistere e un invito alla resilienza, anche con le poche forze che rimangono, per citare il testo, la cui versione integrale è disponibile in basso.

L'altro è l'ultima ancora di salvezza nei tempi incerti che ci scuotono come onde nel mare in tempesta.

Peyote mette in musica un pensiero intimo ed è lui l'autore delle parole del testo.

Il brano vanta la produzione di Fudasca, nome d'arte di Simone Eleuteri - firma di lavori recenti di Tredici Pietro e Mecna, tra gli altri - che ha collaborato con Stefano Genta. Vedi anche Willie Peyote compie 40 anni, ecco le 5 canzoni più belle del rapper

Burrasca: il testo Di seguito, le parole di Burrasca, canzone scritta da Willie Peyote e prodotta da Fudasca e Stefano Genta.



Lo so che sei cresciuta più in fretta degli altri

E che non c’era mai nessuno lì ad accompagnarti

Mentre giravi per il mondo per sentirti a casa

Che a casa non volevi starci

E adesso quante lingue parli

Vedi c’è un lato positivo

Anche il casino se lo guardi bene in fondo

Però devi sforzarti

E adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi

Sei la stessa bambina anche se c’hai trent’anni

E io dovrei abbracciarti

Ma sai che ho quel problema col contatto fisico

Come se ogni carezza mi lasciasse il livido

Però quando mi sfiori sento un brivido

Stringiamoci più forte

Siamo in bilico



E con il mare in burrasca resisto se mi aggrappo a te

E con il mare in burrasca resisti se ti aggrappi a me

La poca forza che è rimasta

Tu cercala dentro di te

Con il mare in burrasca tu aggrappati, stringiti a me



Lo so che il mondo un po' spaventa fra casini e guerre

L’egoismo ci governa e ogni luce è spenta

E so che la tua lotta interna da anni non si ferma

Buttarsi via con la speranza che il vuoto si riempia

Resisteremo alla tempesta, passerà anche questa

Fragili ma ben saldi a terra come fili d’erba

Io lascio la finestra aperta, la tua buona stella

Spero che splenda e non si offenda per quanto sei bella



E con il mare in burrasca resisto se mi aggrappo a te

E con il mare in burrasca resisti se ti aggrappi a me

La poca forza che è rimasta

Tu cercala dentro di te

Con il mare in burrasca tu aggrappati, stringiti a me Leggi anche Willie Peyote al cinema, in arrivo il film sulla sua vita