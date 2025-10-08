Esplora tutte le offerte Sky
Willie Peyote al cinema, in arrivo il film sulla sua vita

Cinema

Matteo Rossini

©Getty

Il documentario Willie Peyote - Elegia Sabauda, scritto e diretto da Enrico Bisi, sarà presentato in anteprima nella sezione Special Screening alla Festa del Cinema di Roma 2025

Reduce dalla partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo e dalla pubblicazione dell’album Sulla riva del fiume, il rapper ha annunciato il suo arrivo sul grande schermo con un documentario. Willie Peyote - Elegia Sabauda, diretto da Enrico Bisi, sarà presentato in anteprima nella sezione Special Screening alla Festa del Cinema di Roma 2025.

Willie Peyote - Elegia Sabauda, il documentario

In seguito alla partecipazione con il brano Grazie ma no grazie al Festival di Sanremo 2025, Willie Peyote ha pubblicato l’album Sulla riva del fiume chiudendo la trilogia discografica inaugurata con Educazione Sabauda nel 2015 e proseguita con Sindrome di Tôret nel 2017. Ora, il cantautore racconterà gli ultimi anni della sua vita in un documentario scritto e diretto da Enrico Bisi.

 

Il rapper ha parlato della nascita della pellicola in un post sul profilo Instagram: “Conosco Enrico Bisi da una decina d’anni, da quando vidi il bellissimo documentario sul rap italiano che fece nel 2015 e ci trovammo insieme anche a qualche presentazione. Da allora siamo diventati amici e mi è capitato di fargli la battuta tipo ‘Beh però mi potevi tirare in mezzo anche a me nel film eh’. Ma io pensavo fosse solo una battuta. E invece lui l’ha presa troppo sul serio e un anno e mezzo fa mi ha preso in contropiede con l’idea di fare addirittura un intero documentario tutto su di me”.

L’artista ha proseguito: “Ogni tanto ho il dubbio che abbia risposto con una battuta ancora più grossa e che semplicemente gli è poi sfuggita di mano. Sta di fatto che ora ci troviamo con sto film che racconta gli ultimi 10/15 anni della mia vita (e pure qualcosa della mia infanzia) e addirittura l’hanno preso alla Festa del Cinema di Roma. Se volete venire a vedere se sta battuta alla fine fa ridere o no per ora l’unica occasione è lì”. Il documentario sarà presentato in anteprima nella sezione Special Screening alla Festa del Cinema di Roma 2025.

Come riportato sul sito della Festa del Cinema di Roma, questa la sinossi: “Più di dieci anni di musica, parole e battaglie raccontati senza maschere. Il film segue Guglielmo Bruno, aka Willie Peyote, dal momento difficile del 2023, all’approdo al Festival di Sanremo 2025. Attraverso immagini intime e materiali inediti, si intrecciano le sue passioni più autentiche, per restituire un ritratto umano e privo di convenzioni”.

 

Il regista ha commentato: “Il film nasce dalla mia voglia di raccontare l’artista e la persona Willie Peyote. Forse anche perché condividiamo molte passioni comuni. Il Toro e il rap su tutte. E poi l’essere sabaudi: riservati, poco inclini all’eccesso o all’ostentazione. Nascosti dietro un’apparente freddezza che è pudore. Willie Peyote è un artista capace di unire rap, cantautorato e leggerezza con uno stile unico”.

Willie Peyote durante Willie Peyote intervistato da Giuseppe Civati - Passaggi Festival 2021, Intervista artista italiano in Fano, Italia, 22 giugno 2021
