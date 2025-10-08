Willie Peyote al cinema, in arrivo il film sulla sua vita

Il documentario Willie Peyote - Elegia Sabauda, scritto e diretto da Enrico Bisi, sarà presentato in anteprima nella sezione Special Screening alla Festa del Cinema di Roma 2025

Reduce dalla partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo e dalla pubblicazione dell’album Sulla riva del fiume, il rapper ha annunciato il suo arrivo sul grande schermo con un documentario. Willie Peyote - Elegia Sabauda, diretto da Enrico Bisi, sarà presentato in anteprima nella sezione Special Screening alla Festa del Cinema di Roma 2025.

Willie Peyote - Elegia Sabauda, il documentario In seguito alla partecipazione con il brano Grazie ma no grazie al Festival di Sanremo 2025, Willie Peyote ha pubblicato l'album Sulla riva del fiume chiudendo la trilogia discografica inaugurata con Educazione Sabauda nel 2015 e proseguita con Sindrome di Tôret nel 2017. Ora, il cantautore racconterà gli ultimi anni della sua vita in un documentario scritto e diretto da Enrico Bisi. Il rapper ha parlato della nascita della pellicola in un post sul profilo Instagram: "Conosco Enrico Bisi da una decina d'anni, da quando vidi il bellissimo documentario sul rap italiano che fece nel 2015 e ci trovammo insieme anche a qualche presentazione. Da allora siamo diventati amici e mi è capitato di fargli la battuta tipo 'Beh però mi potevi tirare in mezzo anche a me nel film eh'. Ma io pensavo fosse solo una battuta. E invece lui l'ha presa troppo sul serio e un anno e mezzo fa mi ha preso in contropiede con l'idea di fare addirittura un intero documentario tutto su di me".

L'artista ha proseguito: "Ogni tanto ho il dubbio che abbia risposto con una battuta ancora più grossa e che semplicemente gli è poi sfuggita di mano. Sta di fatto che ora ci troviamo con sto film che racconta gli ultimi 10/15 anni della mia vita (e pure qualcosa della mia infanzia) e addirittura l'hanno preso alla Festa del Cinema di Roma. Se volete venire a vedere se sta battuta alla fine fa ridere o no per ora l'unica occasione è lì". Il documentario sarà presentato in anteprima nella sezione Special Screening alla Festa del Cinema di Roma 2025.