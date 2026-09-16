Willie Peyote, annunciati nuovi concerti del tour 2026

Willie Peyote ha annunciato due nuovi appuntamenti del Club Tour 2026 : il 28 ottobre all’Estragon di Bologna e il 4 novembre al Teatro Concordia di Venaria Reale. In attesa della partenza della tournée, l’artista ( FOTO ) ha lanciato il nuovo singolo Non c’è di che.

In attesa della partenza del tour, Willie Peyote ha pubblicato il nuovo singolo Non c’è di che raccontando: “C’è un po’ di nostalgia da fine estate, mista alla serenità che ti prende quando finisce qualcosa ma sai che è giusto vada così. E anche se sembra, giuro che non è una risposta a Grazie ma no grazie”. Nel corso degli anni Willie Peyote si è affermato come uno degli artisti più amati della scena rap e non solo. Nel maggio di quest’anno l’artista ha pubblicato il suo nuovo progetto discografico Anatomia di uno schianto prolungato. Tra i suoi brani più popolari ricordiamo La tua futura ex moglie, Mai dire mai (la locura) e Grazie ma no grazie.