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Willie Peyote, annunciati nuovi concerti del tour 2026

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Sabato 10 ottobre Willie Peyote alzerà il sipario sul Club Tour 2026 con lo spettacolo in scena al Vox Club di Nonantola. Successivamente, l’artista porterà la sua musica in giro per l’Italia esibendosi in numerose città. Annunciati due nuovi appuntamenti live: il 28 ottobre all’Estragon di Bologna e il 4 novembre al Teatro Concordia di Venaria Reale

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Willie Peyote ha annunciato due nuovi appuntamenti del Club Tour 2026: il 28 ottobre all’Estragon di Bologna e il 4 novembre al Teatro Concordia di Venaria Reale. In attesa della partenza della tournée, l’artista (FOTO) ha lanciato il nuovo singolo Non c’è di che.

willie peyote, tutte le date del club tour 2026

 

Sabato 10 ottobre Willie Peyote alzerà il sipario sul Club Tour 2026 con lo spettacolo in scena al Vox Club di Nonantola. Successivamente, l’artista porterà la sua musica in giro per l’Italia esibendosi in numerose città. Annunciati due nuovi appuntamenti live: il 28 ottobre all’Estragon di Bologna e il 4 novembre al Teatro Concordia di Venaria Reale. Questo il calendario completo della tournée:

  • 10 ottobre - NONANTOLA (MO), VOX CLUB
  • 20 ottobre - MILANO, FABRIQUE
  • 23 ottobre - MOLFETTA (BA), EREMO CLUB
  • 24 ottobre - NAPOLI, CASA DELLA MUSICA
  • 27 ottobre - BOLOGNA, ESTRAGON
  • 28 ottobre - BOLOGNA, ESTRAGON
  • 30 ottobre - FIRENZE, TEATRO CARTIERE CARRARA
  • 31 ottobre - ROMA, ATLANTICO
  • 3 novembre - VENARIA REALE (TO), TEATRO CONCORDIA
  • 4 novembre - VENARIA REALE (TO), TEATRO CONCORDIA
  • 7 novembre - PADOVA, HALL

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In attesa della partenza del tour, Willie Peyote ha pubblicato il nuovo singolo Non c’è di che raccontando: “C’è un po’ di nostalgia da fine estate, mista alla serenità che ti prende quando finisce qualcosa ma sai che è giusto vada così. E anche se sembra, giuro che non è una risposta a Grazie ma no grazie”. Nel corso degli anni Willie Peyote si è affermato come uno degli artisti più amati della scena rap e non solo. Nel maggio di quest’anno l’artista ha pubblicato il suo nuovo progetto discografico Anatomia di uno schianto prolungato. Tra i suoi brani più popolari ricordiamo La tua futura ex moglie, Mai dire mai (la locura) e Grazie ma no grazie.

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©IPA/Fotogramma

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