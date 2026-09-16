Ilary Blasi si è sposata con Bastian Müller, le foto del matrimonio e del vestitoSpettacolo
L'abito minimal, i guanti e le infradito a fine serata. Blasi e Müller sono marito e moglie (la coppia si è sposata domenica 13 settembre a Ravello, in Costiera Amalfitana, con una cerimonia riservata alla famiglia e agli amici più stretti). Nelle ultime ore la sposa ha condiviso svariati scatti del ricevimento, che si è svolto nella suggestiva Villa Cimbrone (mentre la firma dell’atto di matrimonio è avvenuta successivamente a Palazzo Tolla)
Ilary Blasi e Bastian Müller sono marito e moglie. La coppia si è sposata domenica 13 settembre 2026 a Ravello, in Costiera Amalfitana, con una cerimonia riservata alla famiglia e agli amici più stretti. Il ricevimento si è svolto nella suggestiva Villa Cimbrone, mentre la firma dell’atto di matrimonio è avvenuta successivamente a Palazzo Tolla.
Nelle ultime ore, Blasi ha condiviso con i suoi follower svariati scatti delle nozze (che potete guardare in fondo a questo articolo). Per il grande giorno, la conduttrice ha scelto un abito bianco essenziale, lontano dagli eccessi. Il look era composto da uno slip dress lungo fino ai piedi, con scollatura rotonda, abbinato a guanti coordinati firmati Ermanno Scervino. A completare l’insieme, un paio di orecchini vistosi di cristalli, una borsa dorata di Chanel e una stola per proteggersi dal fresco della sera.
La scelta dell’abito è stata anticipata, per gioco, da una comparsa nel promo del Grande Fratello Vip, dove Blasi si era mostrata con un vestito bianco in vista delle nozze. Per il matrimonio, però, ha optato per una silhouette più sobria e raffinata.
Le infradito sotto l’abito da sposa
A fine serata, la conduttrice ha rinunciato ai sandali eleganti per indossare un paio di infradito. La scelta, immortalata nei video pubblicati dai canali social del settimanale Oggi, si è rivelata particolarmente pratica durante il trasferimento a piedi verso il municipio, attraverso i vicoli in salita di Ravello.
Anche le invitate hanno indossato abiti bianchi, seguendo una precisa indicazione degli sposi. Tra loro c’erano la figlia Chanel Totti, la sorella Melory Blasi, che è stata la testimone, Silvia Toffanin, amica di lunga data della conduttrice, e altre persone vicine alla coppia. Tra gli invitati, presenti anche Michelle Hunziker e Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti.
Il matrimonio ha riunito circa 70-80 persone e si è svolto in un clima raccolto. In controtendenza rispetto alle celebrazioni mondane, Blasi e Müller hanno scelto di festeggiare prima e formalizzare l’unione civile soltanto in un secondo momento, nella notte, a Palazzo Tolla.
Approfondimento
Ilary Blasi e Bastian Muller, il matrimonio blindato a Ravello
©Webphoto
Ilary Blasi, dal matrimonio con Totti a Bastian Muller. FOTOSTORIA
Da letterina di “Passaparola” a conduttrice di numerosi programmi televisivi come “Grande Fratello”, è tra i personaggi più apprezzati dal pubblico. Giovedì 9 gennaio arriva su Netflix la sua serie tv, 'Ilary', terzo progetto personale dopo il film 'Unica' e il libro 'Che stupida'