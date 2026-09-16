L'abito minimal, i guanti e le infradito a fine serata. Blasi e Müller sono marito e moglie (la coppia si è sposata domenica 13 settembre a Ravello, in Costiera Amalfitana, con una cerimonia riservata alla famiglia e agli amici più stretti). Nelle ultime ore la sposa ha condiviso svariati scatti del ricevimento, che si è svolto nella suggestiva Villa Cimbrone (mentre la firma dell’atto di matrimonio è avvenuta successivamente a Palazzo Tolla)

Ilary Blasi e Bastian Müller sono marito e moglie. La coppia si è sposata domenica 13 settembre 2026 a Ravello, in Costiera Amalfitana, con una cerimonia riservata alla famiglia e agli amici più stretti. Il ricevimento si è svolto nella suggestiva Villa Cimbrone, mentre la firma dell’atto di matrimonio è avvenuta successivamente a Palazzo Tolla.

Nelle ultime ore, Blasi ha condiviso con i suoi follower svariati scatti delle nozze (che potete guardare in fondo a questo articolo). Per il grande giorno, la conduttrice ha scelto un abito bianco essenziale, lontano dagli eccessi. Il look era composto da uno slip dress lungo fino ai piedi, con scollatura rotonda, abbinato a guanti coordinati firmati Ermanno Scervino. A completare l’insieme, un paio di orecchini vistosi di cristalli, una borsa dorata di Chanel e una stola per proteggersi dal fresco della sera.

La scelta dell’abito è stata anticipata, per gioco, da una comparsa nel promo del Grande Fratello Vip, dove Blasi si era mostrata con un vestito bianco in vista delle nozze. Per il matrimonio, però, ha optato per una silhouette più sobria e raffinata.