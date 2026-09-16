Amanda Seyfried divorzia da Thomas Sadoski dopo 9 anni

Dopo quasi un decennio insieme, l'attrice e il marito hanno annunciato la fine del loro matrimonio. La coppia, genitori di due bambini, ha reso nota la separazione con un comunicato condiviso, sottolineando la volontà di restare uniti come famiglia

I primi segnali di una crisi erano emersi nelle settimane precedenti. Durante il Festival del cinema di Toronto, dove Seyfried stava presentando un nuovo progetto, alcuni fotografi l'avevano immortalata senza la fede al dito, alimentando le voci di una rottura. A confermare l'assenza di tensioni, poco prima dell'annuncio l'attrice aveva persino sui social un'immagine scherzosa dell'ormai ex marito, accompagnata da una battuta affettuosa sul suo lato più giocoso da papà.

Entrambi hanno tenuto a rassicurare sul fatto che il legame resta saldo, soprattutto nel ruolo di genitori . Il tono adottato è stato tutt'altro che drammatico: nessuna recriminazione, ma il desiderio di guardare avanti con rispetto reciproco .

La notizia è arrivata a metà settembre attraverso una nota diffusa insieme dai due. Nel messaggio, l'attrice quarantenne e l'attore cinquantenne hanno spiegato di vivere già da tempo lontani, definendo questa scelta la più giusta per loro e per l'equilibrio dei figli.

Dopo quasi un decennio, l'attrice Amanda Seyfried e il marito Thomas Sadoski hanno annunciato la fine del loro matrimonio.

Dal palcoscenico all'altare, la loro storia

Il percorso della coppia è iniziato sul palcoscenico.

Amanda Seyfried e Thomas Sadoski si sono conosciuti nel 2015, recitando insieme in uno spettacolo teatrale a New York, per poi ritrovarsi poco dopo sul set di un film che li vedeva accanto a una celebre attrice del cinema americano.Da quella collaborazione era nato qualcosa di più, culminato prima in un fidanzamento e poi in un matrimonio celebrato lontano dai clamori: una cerimonia intima e quasi improvvisata, senza sfarzo, perfettamente in linea con il loro carattere riservato.

Nel giro di pochi anni la famiglia si è allargata con l'arrivo di due figli, una bambina e un maschietto. Nonostante la notorietà di entrambi, la coppia aveva scelto di mantenere un profilo basso, difendendo la propria intimità e comparendo insieme in pubblico solo in rare occasioni.

La separazione chiude così un capitolo importante nella vita di due professionisti molto amati, che promettono di restare punti di riferimento l'uno per l'altra e per i loro bambini, in un clima di serenità e collaborazione.