Fragile Festival, tre giorni di musica e talk: focus sui Diritti Umani

Torna per la terza volta a Parma il Fragile Festival , oltre quaranta attività che coinvolgeranno dieci luoghi speciali della città e si svolgeranno dal 9 all’11 di ottobre. Il tema di questa edizione sono i diritti civili ma si parlerà anche di salute mentale (il giorno 10 è la giornata mondiale e dunque verranno creati momenti di approfondimento, di lettura e di confronto), ci saranno show cocking, talk e tanta musica. Andrea Pontiroli , CEO e Management di Santeria SPA, che è l’anima del Fragile Festival , ha spiegato che “come Santeria organizziamo circa 600 eventi l’anno e a ognuno cerchiamo di dare valore, è una filosofia di partecipazione civile, è un momento di confronto per una società sana. Questo è un Festival laico, non sempre siamo d’accordo con tutti quelli che intervengono ma sono invitati per dire la loro opinione e fornire soluzioni: è il solo modo per affrontare i grandi temi di attualità. Il tema del 2026 è i diritti umani. La maturità di un Festival si misura su quello che lascia, che sa andare oltre i tre giorni della rassegna. Infine ricordo che il 10 ottobre è la giornata mondiale della Sanità Mentale e ci saranno appuntamenti ad hoc”. La musica è un alleato potente della fragilità e sarà ospitato in tre sedi. Filippo Cecconi, direttore artistico di Santeria, ha annunciato i live di Laila Al Habash, Birthh, Marta Del Grandi, Amalfitano, Zara Colombo, Giula e Angelo Trabace cui si aggiungono Ven’Nus, Sandrino e Nevin : “La musica gira il mondo e noi la portiamo a Parma).

IL PROGRAMMA DI FRAGILE FESTIVAL 2026



Frafile prenderà vita venerdì 9 ottobre presso Colonne 28 con l’intervento dell’economista Elsa Fornero che, intervistata da Federica Magistro di PMI.it, affronterà i temi della previdenza e della crescita in Italia. A seguire, sempre nella stessa location, si terrà l’incontro “Le tracce dei pensieri” dove Dargen D’Amico dialogherà con Emma Lo Conte, giornalista di Rassegnally. Presso Italia Veloce avrà invece luogo un intervento a cura di Scintille Book Club che vedrà la partecipazione di Raffaella Silvestri con Carlotta Sisti, la tematica affrontata sarà la complessità delle relazioni contemporanee. Alla Casa della Musica, invece, il primo intervento avrà come protagonista l’ambientalista Sofia Pasotto, in dialogo con Simone Fontana di A Fuoco. Quello successivo vedrà dialogare Irene Priolo, Assessora a Pianificazione Territoriale, Ambiente, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, e Giovanni De Nardis, giornalista di Rassegnally. In serata, spazio per gli speciali momenti musicali: a Colonne 28 si esibiranno Sandrino e Laila Al Habash, il cui live è organizzato da Liveurope; a Italia Veloce si svolgerà il concerto di Amalfitano, mentre Angelo Trabace omaggerà Emahoy Tsegué-Maryam Guebrou a Casa della Musica.



Durante la seconda giornata del festival, sabato 10 ottobre, nella cornice di Colonne 28, avverrà la proiezione del documentario “LatiUmani”, un viaggio visivo e narrativo a 600 metri di profondità per esplorare le vita, la fatica e la fine imminente dell’industria mineraria in Europa. In seguito, Francesco Santino, fondatore di LatiUmani, dialogherà con Erica Vailati, giornalista di Futoora. A seguire, il talk in cui la giornalista e presentatrice televisiva Licia Colò rifletterà sull’evoluzione del linguaggio mediatico legato alla natura. L'intervento successivo vedrà invece dialogare Nico Acampora, fondatore di PizzAut, e Giovanni Castaldi, volto di GialloZafferano, a proposito del tema dell’inclusione nel mondo della ristorazione. L’ultimo talk della giornata, infine, vedrà come protagonista Paolo Ventura, che, intervistato da Andrea Batilla (WunderCamera), parlerà del cambiamento dell’immagine nel passaggio dall’analogico al digitale. Presso Italia Veloce, invece, si svolgerà in diretta la registrazione di una puntata del podcast “Pausa Live” di Federico Graziani, che incontrerà Matteo Montan, Founder di [humans/AI] Advisor Lab, insieme metteranno a confronto la creatività umana e gli automatismi dell’intelligenza artificiale. La giornata proseguirà con gli interventi della scrittrice Virginia Veludo e di Serena Mazzini, esperta di social media strategy e critica dei mass media, entrambi curati da Scintille Book Club e in particolare dall’antropologa Tifany Berluzzi e dalla giornalista Carlotta Sisti. Il primo talk sarà un momento di riflessione condivisa dedicato alla salute emotiva, mentre il secondo intervento, sarà un’ analisi critica sull’impatto social e tecnologico nelle dinamiche umane. Nel contesto di Manzini Off, in collaborazione con il Dipartimenti di Salute Mentale dell’ASL di Parma, e in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, si terrà invece un interessante talk dedicato all’ansia, all'identità e alla crescita moderato da Roberto Bovaia, Micaela Castiglioni e Giordana Gazza. A seguire il dialogo “Il peso e la grazia, La letteratura di fronte al malessere adulto”con Roberta Bovaia, Micaela Castiglioni, Giordana Gazza. A chiudere la serata ci saranno due performance live: presso Colonne 28 e a cura di Liveurope si esibirà Birthh, preceduta dall’opening di Ven’Nus, mentre a Italia Veloce avrà luogo il concerto di Zara Colombo.



Per l’ultimo giorno di festival, domenica 11 ottobre, Colonne 28 ospiterà la proiezione del documentario “The Sea”, un focus sugli impatti ambientali, etici ed ecologici degli allevamenti intensivi e sullo sfruttamento delle risorse umane, seguirà l’intervento di Giulia Innocenzi in dialogo con Benny Mirko Procopio di Wall Street Italia. Di seguito, si svolgeranno altri due interventi: il primo talk vedrà lo chef Cesare Battisti insieme a CookwithFez affrontare il tema della sostenibilità in cucina, mentre il secondo metterà in dialogo Sara Sozzani Maino e Ilenia Durazzi sul tema dei nuovi talenti della moda; l’incontro, a cura di Wundercamera, sarà moderato da Giuliana Matarrese. La giornata si concluderà con due momenti musicali a cura di Liveurope presso Colonne 28: il live di Marta del Grandi, preceduta dall’opening di Nevin, e l’esibizione di Giula.



Per coinvolgere la comunità e le persone cercando di svolgere un ruolo attivo su questioni molto importanti e urgenti come la pulizia delle nostre città, FRAGILE FESTIVAL ha organizzato per sabato 10 ottobre uno speciale momento di clean up, in collaborazione con Legambiente e Gaia Ballarin. Presso Sala Show Cooking, "curati da GialloZafferano in collaborazione con Zenzero Talent Agency e Power Talent Agency", avranno luogo quattro show cooking divisi nelle mattinate di sabato 10 e domenica 11 e che vedranno come protagonisti: Manu Cook & Rock, Giovanni Castaldi, La Mentha Piperita con Marta di Muro, Nicky Brian. Previste inoltre diverse attività sportive: nella mattinata del 10 si svolgeranno: una camminata per i luoghi della cura di Parma; la “Fragile Run”, un momento dedicato alla corsa con Eva’s Food Addiction; una sessione di pilates con Silvia Fascians presso il Parco Vilma Preti. Presso Colonne 28, invece, avrà luogo una sessione di yoga con Cristina Bosi di InStudio, che porterà in città momenti di svago e di relax e che si ripeterà anche nella dell'11. Previsto anche un giro in bici dal Palazzo Ducale di Parma al Monastero di San Giovanni Evangelista con Roberta Bovaia de i Dintorni. Presso Osteria del Teatro ci sarà spazio anche per la scoperta dei sapori, con un ricco programma di degustazioni che arricchiranno il festival nelle giornate del 10 e dell'11. Latticini, cereali e zafferano, legumi e salsa pomodoro, miele saranno i protagonisti delle degustazioni a cura di Parma Bio Valley. Durante i 3 giorni di Festival, infine, a Colonne 28 sarà esposta una mostra di fotografie di Paolo Ventura dal titolo"L'artista come funambolo", che raccoglierà opere provenienti da diversi progetti, andando a ripercorrere il percorso creativo dell’artista.