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Daisy Edgar-Jones è pronta a trasportare il pubblico nel mondo di Ragione e sentimento, la pellicola di cui è star principale diretta da Georgia Oakley, che in Italia è attesa al cinema per il 22 ottobre. L'attrice britannica ha rubato la scena col suo stile alla première mondiale del film che si è svolta a Londra il 15 settembre in una Leicester Square dove sono comparsi allestimenti che rievocano le atmosfere campestri del romanzo del 1811 di Jane Austen.

Ragione e Sentimento, il primo trailer ufficiale del film ci riporta nel mondo di Austen