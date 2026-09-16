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Ragione e sentimento, Daisy Edgar-Jones alla première del film a Londra. FOTO

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Inizia da Londra, dal Regno Unito (e dove, altrimenti?), il viaggio promozionale del nuovo adattamento da Jane Austen che arriverà nelle sale italiane il prossimo 22 ottobre. Uomini e donne si abbandonano alle atmosfere d'epoca con guardaroba che raccontano, in maniera più glamour, i costumi del film. Favolose le nuove sorelle Dashwood, Esme Creed-Miles e Daisy Edgar Jones (che indossa un gioiello risalente all'Ottocento)

A cura di Vittoria Romagnuolo

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