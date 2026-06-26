Il ritorno di Ragione e Sentimento sul grande schermo prende forma attraverso le prime immagini diffuse da Focus Features, che ha presentato il trailer inaugurale del nuovo adattamento del celebre romanzo di Jane Austen

Il ritorno di Ragione e Sentimento sul grande schermo prende forma attraverso le prime immagini diffuse da Focus Features, che ha presentato il trailer inaugurale del nuovo adattamento del celebre romanzo di Jane Austen.

L’opera si inserisce in un solco narrativo già ampiamente esplorato dalla tradizione cinematografica, ma si propone ora in una veste rinnovata, affidata alla regia di Georgia Oakley e alla sceneggiatura di Diana Reid, con un cast che riunisce interpreti di primo piano della scena contemporanea. In particolare, l’attenzione si concentra su Daisy Edgar-Jones ed Esmé Creed-Miles, chiamate a dare volto rispettivamente a Elinor e Marianne Dashwood, le due sorelle attorno alle quali si sviluppa l’intero impianto narrativo.

Il materiale promozionale iniziale, preceduto dalla diffusione di alcuni poster, apre così una nuova fase di presentazione del progetto, che punta a riportare al centro dell’immaginario cinematografico una delle storie più note della scrittrice inglese. Il film, prodotto da Focus Features e Working Title Films, si inserisce inoltre in una tradizione produttiva già consolidata, che include altri adattamenti di successo tratti dai romanzi di Jane Austen, come Orgoglio e Pregiudizio (2005) ed Emma. (2020).

Un ritorno al mondo di Jane Austen tra fedeltà e nuove sensibilità

Con la diffusione del primo trailer ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo), Ragione e Sentimento si presenta come un nuovo ingresso nell’universo narrativo di Jane Austen, riportando sullo schermo la vicenda delle sorelle Dashwood e la loro duplice traiettoria affettiva. Il riferimento cinematografico più immediato resta la versione diretta da Ang Lee nel 1995, che aveva visto Emma Thompson e Kate Winslet nei ruoli principali, consolidando un precedente ancora oggi molto ricordato nell’immaginario degli adattamenti austeniani.

La struttura della storia è già nota a chi conosce il romanzo omonimo, ma viene comunque riproposta attraverso una sintesi introduttiva destinata a guidare anche il pubblico meno familiare con l’opera originale. Ambientato nell’Inghilterra di epoca georgiana, il racconto segue le vicende del ricco signor Dashwood, la cui morte lascia la seconda moglie e le tre figlie in una condizione economica estremamente precaria. Le donne sono quindi costrette a trasferirsi in un piccolo cottage, dove per le due figlie maggiori prende avvio un percorso di ricerca del vero amore.

Personaggi e interpreti nel nuovo adattamento

Il progetto cinematografico si arricchisce di un cast articolato, che affianca ai ruoli principali una serie di figure centrali nella costruzione della trama. Caitriona Balfe interpreta la signora Dashwood, mentre George McKay veste i panni di Edward Ferrars, indicato come interesse amoroso di Elinor. Frank Dillane dà invece corpo al personaggio di John Willoughby, descritto come una figura affascinante e determinante negli sviluppi sentimentali della storia. Fiona Shaw interpreta la signora Jennings, completando un quadro interpretativo che contribuisce a delineare la rete relazionale attorno alle protagoniste.

Al centro del racconto restano comunque Elinor e Marianne Dashwood, incarnate da Daisy Edgar-Jones ed Esmé Creed-Miles, la cui dinamica emotiva costituisce il nucleo tematico del film. La contrapposizione tra razionalità e impulso, suggerita già dal titolo Ragione e Sentimento, si riflette nel loro diverso modo di affrontare le esperienze affettive e personali, costruendo così il cuore narrativo dell’opera.

Il trailer e l’equilibrio tra tradizione e modernità

Le immagini contenute nel trailer ufficiale di Ragione e Sentimento restituiscono un’ambientazione fortemente legata all’immaginario di Jane Austen, con un’attenzione evidente alla fedeltà rispetto al testo originario. Allo stesso tempo, emerge una lettura che sembra introdurre sfumature più contemporanee nella caratterizzazione delle protagoniste, senza alterare la struttura di fondo della vicenda.

Al centro della narrazione non si colloca esclusivamente la dimensione romantica, ma anche il rapporto profondo tra le due sorelle Dashwood, elemento che il film sembra valorizzare come asse emotivo principale. La loro relazione diventa così il punto di incontro tra le due polarità richiamate dal titolo, ragione e sentimento, che trovano rispecchiamento diretto nei rispettivi temperamenti.

Nel trailer trova inoltre spazio quella componente di ironia e vivacità che da sempre accompagna i romanzi di Jane Austen, contribuendo a definirne il tono distintivo. Questo elemento appare come una presenza costante anche nella trasposizione cinematografica, a conferma di un intento di continuità stilistica con lo spirito originario dell’opera letteraria.

Distribuzione e attesa per l’uscita

Al momento, non è stata ancora comunicata una data di uscita per il mercato italiano, lasciando aperto il calendario distributivo per il pubblico nazionale. Negli Stati Uniti, invece, l’arrivo nelle sale cinematografiche è già stato fissato per il 16 ottobre 2026, segnando così un primo riferimento temporale certo per la diffusione del film.

In questa fase preliminare, Ragione e Sentimento si presenta dunque come un progetto che intreccia memoria letteraria e rielaborazione cinematografica, affidando al trailer il compito di delineare le prime coordinate di un adattamento che si confronta con una tradizione già consolidata, ma che punta a proporre una nuova interpretazione di una delle storie più emblematiche di Jane Austen.