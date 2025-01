Miss Austen, primo trailer della serie sulla storia della scrittrice

Introduzione

Arriverà a maggio in tv negli Stati Uniti Miss Austen, la serie televisiva inglese che esplora le vicende della vita di Jane Austen, in particolare del rapporto tra la scrittrice e sua sorella Cassandra.

Lo show, che nasce dal romanzo omonimo di Gill Hornby, è diviso in quattro parti e vede la partecipazione di Patsy Ferran nel ruolo di Jane Austen e di Keeley Hawes in quelli di Cassandra.

Il primo trailer, che rivela la data di distribuzione negli Usa, mostra le due attrici col resto del cast e offre un'anticipazione delle atmosfere della serie.