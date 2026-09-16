A vent’anni dall’ultima copertina di GQ, Tom Cruise torna a posare per la rivista e si racconta in una rara intervista firmata da Zach Baron. A 64 anni, l’attore parla del suo rapporto con il cinema, della passione per le sfide e del nuovo film Digger, diretto da Alejandro G. Iñárritu. "Fare film non è ciò che faccio. È ciò che sono", racconta Cruise, che considera il set la propria casa

Sono passati vent’anni dall’ultima volta che Tom Cruise è apparso sulla copertina di GQ. Oggi l’attore torna protagonista della rivista con un servizio fotografico di Mario Sorrenti e una lunga intervista di Zach Baron, realizzata negli studi della Warner Bros. a Burbank, in California. Al centro della conversazione c’è Digger, il nuovo film di Alejandro G. Iñárritu, ma anche il rapporto di Cruise con il cinema, la sua carriera e il desiderio di continuare a mettersi alla prova.

A 64 anni, Cruise conserva l’intensità che lo ha accompagnato fin dagli esordi. Il cinema non è soltanto il suo lavoro, ma una parte essenziale della sua identità. «Fare film non è ciò che faccio. È ciò che sono», spiega nell’intervista, sottolineando quanto la preparazione, lo studio e il lavoro collettivo siano importanti per la riuscita di un film. Anche quando non è impegnato nelle riprese, infatti, l’attore racconta di dedicarsi alla preparazione del progetto successivo.

Il nuovo film con Alejandro G. Iñárritu

In Digger, diretto da Iñárritu, Cruise interpreta un magnate di una compagnia petrolifera che scatena una situazione potenzialmente apocalittica. Il film rappresenta per l’attore una nuova sfida dopo anni trascorsi soprattutto nei panni di protagonisti d’azione e franchise, da Mission: Impossible a Top Gun: Maverick. Cruise lo definisce il ruolo più impegnativo della sua carriera, per la complessità del personaggio e per il linguaggio cinematografico scelto dal regista.

Il rapporto con Iñárritu nasce da una lunga ammirazione. Cruise ricorda di essere rimasto colpito da Amores Perros e dai film successivi del regista, per la cura delle immagini, delle scenografie e delle inquadrature. I due avevano iniziato a parlare del progetto già nel 2018 o 2019, mentre la preparazione del film è durata circa dieci anni.

Iñárritu, dal canto suo, descrive Cruise come un attore dotato di un’enorme profondità emotiva. Il regista racconta quanto sia stata meticolosa la costruzione delle scene, in particolare quelle caratterizzate da dialoghi serrati, ritmo e tensione. Per lui, Digger è una commedia nera originale, un’opera che nasce dal desiderio di esplorare nuove possibilità senza affidarsi a una formula già sperimentata.