La reazione della star di Mission: Impossible non è stata una semplice recensione informale ma un attestato di stima rivolto a un collega e a un’intera squadra creativa. Ha sottolineato il valore del lavoro di Nolan, della produttrice Emma Thomas, del cast e della troupe, confermando il suo ruolo di sostenitore appassionato del cinema destinato alla sala. Un gesto che assume un significato particolare perché arriva da uno degli interpreti contemporanei più associati alla difesa dell’esperienza cinematografica

Tom Cruise celebra il film L'Odissea di Christopher Nolan, esprimendo tutto il suo entusiasmo per il nuovo kolossal del cineasta britannico.

Nel mondo del cinema sono poche le voci capaci di avere un peso specifico paragonabile a quello di Cruise, soprattutto quando il tema è il valore dell’esperienza cinematografica vissuta in sala. L’attore, da sempre legato a una visione del grande schermo come luogo di spettacolo collettivo e immersivo, ha recentemente assistito a una proiezione in anteprima di L'Odissea, il nuovo kolossal epico diretto da Christopher Nolan, e ha deciso di rendere pubblico il proprio entusiasmo attraverso un messaggio condiviso sui social (che potete guardare in fondo a questo articolo).

La reazione di Cruise non è stata una semplice recensione informale, ma un vero attestato di stima rivolto a un collega e a un’intera squadra creativa. La star di Mission: Impossible ha voluto sottolineare il valore del lavoro di Nolan, della produttrice Emma Thomas e di tutto il cast e la troupe, confermando ancora una volta il suo ruolo di sostenitore appassionato del cinema destinato alla sala. Un gesto che assume un significato particolare proprio perché arriva da uno degli interpreti contemporanei più associati alla difesa dell’esperienza cinematografica tradizionale.