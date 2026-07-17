Tom Cruise ha visto l'Odissea di Christopher Nolan: la sua reazione è da "Wow!"Cinema
La reazione della star di Mission: Impossible non è stata una semplice recensione informale ma un attestato di stima rivolto a un collega e a un’intera squadra creativa. Ha sottolineato il valore del lavoro di Nolan, della produttrice Emma Thomas, del cast e della troupe, confermando il suo ruolo di sostenitore appassionato del cinema destinato alla sala. Un gesto che assume un significato particolare perché arriva da uno degli interpreti contemporanei più associati alla difesa dell’esperienza cinematografica
Tom Cruise celebra il film L'Odissea di Christopher Nolan, esprimendo tutto il suo entusiasmo per il nuovo kolossal del cineasta britannico.
Nel mondo del cinema sono poche le voci capaci di avere un peso specifico paragonabile a quello di Cruise, soprattutto quando il tema è il valore dell’esperienza cinematografica vissuta in sala. L’attore, da sempre legato a una visione del grande schermo come luogo di spettacolo collettivo e immersivo, ha recentemente assistito a una proiezione in anteprima di L'Odissea, il nuovo kolossal epico diretto da Christopher Nolan, e ha deciso di rendere pubblico il proprio entusiasmo attraverso un messaggio condiviso sui social (che potete guardare in fondo a questo articolo).
La reazione di Cruise non è stata una semplice recensione informale, ma un vero attestato di stima rivolto a un collega e a un’intera squadra creativa. La star di Mission: Impossible ha voluto sottolineare il valore del lavoro di Nolan, della produttrice Emma Thomas e di tutto il cast e la troupe, confermando ancora una volta il suo ruolo di sostenitore appassionato del cinema destinato alla sala. Un gesto che assume un significato particolare proprio perché arriva da uno degli interpreti contemporanei più associati alla difesa dell’esperienza cinematografica tradizionale.
Il messaggio di Tom Cruise dopo la visione in anteprima
Dopo aver assistito alla proiezione di L'Odissea in una sala cinematografica, Tom Cruise ha pubblicato un messaggio sui social accompagnato da una fotografia che lo mostra davanti al teatro Imax 70mm, con il biglietto della proiezione in mano e un sorriso evidente sul volto. Un’immagine semplice, quasi quella di uno spettatore qualsiasi pronto a godersi un film, ma che acquista un significato particolare considerando la posizione dell’attore nel panorama cinematografico internazionale.
Cruise ha scritto: “Wow! A Chris, Emma e a tutto il vostro brillante cast e troupe. Grazie per una notte straordinaria in una sala cinematografica. Non vedo l'ora di rivederlo”.
Le parole dell’attore rappresentano un riconoscimento diretto nei confronti di Christopher Nolan e della produttrice Emma Thomas, moglie e storica collaboratrice del regista britannico. Il messaggio non celebra soltanto il risultato finale dell’opera, ma anche il lavoro collettivo che ha reso possibile la realizzazione del film.
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Il film diretto da Christopher Nolan porta sul grande schermo l’adattamento dell’epica di Omero e racconta il travagliato ritorno verso Itaca del re greco Odisseo, interpretato da Matt Damon, dopo gli eventi della guerra di Troia. Al centro della storia si trova il lungo percorso del protagonista verso la propria patria, dove lo attendono la moglie Penelope, interpretata da Anne Hathaway, e il figlio Telemaco, affidato al volto di Tom Holland.
La produzione riunisce un cast composto da alcune delle principali star del cinema contemporaneo. Accanto ai protagonisti figurano infatti Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Elliot Page, Travis Scott e Charlize Theron. Un insieme di interpreti di grande richiamo che contribuisce a rendere Odissea uno dei progetti cinematografici più ambiziosi del periodo.
Al momento della pubblicazione, il film presenta un punteggio del 96 percento su Rotten Tomatoes, dato che evidenzia l’accoglienza estremamente positiva ricevuta dall’opera. Tuttavia, l’elemento che distingue maggiormente il progetto non riguarda soltanto il prestigio del cast o la dimensione spettacolare della produzione, ma soprattutto la scelta tecnica compiuta da Nolan.
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Le location de L'Odissea, dove è stato girato il film di Nolan. FOTO
La rivoluzione tecnica delle riprese in Imax 70mm
Christopher Nolan ha realizzato Odissea utilizzando esclusivamente telecamere Imax 70mm, una scelta definita una prima assoluta per un lungometraggio. Ogni immagine del film è stata quindi concepita per sfruttare al massimo le caratteristiche di questa tecnologia, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza visiva pensata specificamente per il grande schermo.
La decisione del regista rafforza l’idea di un cinema che non si limita alla semplice visione di un contenuto audiovisivo, ma punta a coinvolgere lo spettatore attraverso una dimensione fisica e sensoriale difficilmente riproducibile al di fuori della sala. La tecnologia Imax 70mm diventa così parte integrante del racconto e del modo in cui il pubblico entra in contatto con la storia.
È proprio su questo terreno che si incontrano le sensibilità artistiche di Tom Cruise e Christopher Nolan. Pur non avendo mai lavorato insieme direttamente, entrambi hanno sostenuto per anni l’importanza della distribuzione cinematografica tradizionale e della sala come elemento centrale dell’esperienza narrativa.
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Tom Cruise e la difesa del grande schermo
Il legame di Tom Cruise con il cinema in sala è stato dimostrato anche attraverso scelte concrete. Durante la pandemia, l’attore ha infatti rimandato più volte l’uscita di Top Gun: Maverick con l’obiettivo di permettere al pubblico di assistere al film sul grande schermo. La decisione si è rivelata vincente: il sequel ha raggiunto quasi 1,5 miliardi di dollari di incassi complessivi nel mondo.
Il successo della pellicola ha portato Steven Spielberg, nel 2023, a rivolgere a Cruise un elogio particolarmente significativo:
“Hai salvato il cu*o a Hollywood, e potresti aver salvato la distribuzione teatrale. Sul serio, Maverick potrebbe aver salvato l'intera industria cinematografica”.
L’impegno di Cruise nel sostenere il cinema altrui non si è limitato a Top Gun: Maverick. Nel corso degli ultimi anni l’attore ha utilizzato la propria visibilità anche per promuovere altri progetti cinematografici, tra cui Tenet e Oppenheimer dello stesso Christopher Nolan, oltre a Sinners, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Twisters, F1: The Movie, The Running Man e Disclosure Day.
Un atteggiamento considerato raro nel panorama delle grandi star internazionali, dove spesso la promozione del lavoro di altri artisti passa in secondo piano rispetto alla valorizzazione della propria immagine.
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Le aspettative per il debutto di L'Odissea
L’apprezzamento espresso da Tom Cruise arriva in una fase particolarmente importante per L'Odissea, che si prepara a un debutto potenzialmente da record. Le prime reazioni al film sono state quasi unanimemente positive e numerosi critici hanno già indicato il nuovo lavoro di Christopher Nolan come uno dei risultati più importanti della sua carriera.
Anche le previsioni relative al box office statunitense mostrano prospettive molto favorevoli. Il film punta infatti a un debutto compreso tra 85 e 95 milioni di dollari negli Stati Uniti, con la possibilità concreta di superare quota 100 milioni nel primo fine settimana.
Qualora riuscisse a raggiungere questo risultato, L'Odissea diventerebbe soltanto il quinto film vietato ai minori nella storia del box office americano capace di superare tale soglia nel weekend d’esordio.
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Un nuovo progetto per Tom Cruise dopo l’omaggio a Nolan
Mentre celebra il lavoro di Christopher Nolan, Tom Cruise si prepara anche al debutto del suo prossimo progetto, Digger. Il trailer pubblicato nei giorni scorsi ha attirato l’attenzione del pubblico mostrando l’attore in una veste completamente diversa, reso quasi irriconoscibile grazie a numerosi strati di trucco prostetico.
Il film, diretto da Alejandro G. Iñárritu e distribuito da Warner Bros., arriverà nelle sale il 2 ottobre. La nuova produzione conferma la volontà di Cruise di continuare a mettersi alla prova attraverso ruoli e trasformazioni differenti, mantenendo intatta la propria ambizione cinematografica.
Con l’arrivo di L'Odissea nelle sale, Christopher Nolan può quindi contare anche sull’approvazione di uno dei protagonisti più rappresentativi del cinema contemporaneo. Tom Cruise ha scelto di condividere pubblicamente il proprio entusiasmo per il nuovo kolossal del regista britannico, offrendo un ulteriore riconoscimento a un’opera che punta a ridefinire i confini dello spettacolo cinematografico.
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©Webphoto
L'Odissea di Christopher Nolan, cast e personaggi del film. FOTO
Portare sul grande schermo l'opera di Omero trasformandola in un kolossal che unisce mito, avventura e grande cinema non è facile. Se però a farlo è il regista premio Oscar per Oppenheimer, allora diventa più semplice. Il successo - scontato - non dipende solo dal cineasta ma anche dalle star che recitano nella pellicola. Al centro c’è Ulisse, interpretato da Damon, ma il racconto si allarga anche ai personaggi che ne segnano il destino, dalla Penelope di Hathaway al Telemaco di Tom Holland di Camilla Sernagiotto