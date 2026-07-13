Digger, il trailer ufficiale del film di Alejandro González Iñárritu

È stato diffuso il trailer ufficiale del nuovo nuovo film diretto dal premio Oscar Alejandro G. Iñárritu e interpretato dal premio Oscar Tom Cruise. La pellicola, prodotta da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, arriverà al cinema dal 1° ottobre 2026

È stato pubblicato online il trailer ufficiale italiano (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) di Digger, il nuovo film originale diretto dal regista premio Oscar Alejandro G. Iñárritu e prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures.

La pellicola vede protagonista Tom Cruise, impegnato in una storia che racconta la missione disperata di un uomo determinato a dimostrare di poter salvare l’umanità prima che le conseguenze di un disastro da lui stesso provocato possano compromettere ogni cosa.

Il nuovo progetto cinematografico di Alejandro G. Iñárritu porta sullo schermo un racconto incentrato sull’uomo più potente del mondo, costretto ad affrontare una sfida estrema per tentare di cambiare il destino collettivo. Al centro della vicenda c’è il tentativo del protagonista di affermarsi come il salvatore dell’umanità, mentre corre contro il tempo per evitare la distruzione causata dalle sue stesse azioni.

Il trailer introduce il nuovo film con Tom Cruise

Nel ruolo principale di Digger troviamo Tom Cruise, affiancato da un cast composto da interpreti premiati e candidati agli Oscar. La pellicola vede la partecipazione del premio Oscar Riz Ahmed, John Goodman, la candidata all’Oscar Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg e il candidato all’Oscar Jesse Plemons. Nel cast figurano anche Robert John Burke, Emma D’Arcy, Burn Gorman e Sophie Wilde.

La storia segue il protagonista nella sua missione, mettendo al centro il confronto con le conseguenze delle proprie scelte e con la necessità di dimostrare il proprio ruolo all’interno di una situazione ormai prossima al collasso.

Alejandro G. Iñárritu firma regia e sceneggiatura

Alejandro G. Iñárritu ha diretto Digger a partire da una sceneggiatura scritta insieme ai vincitori dell’Oscar Alexander Dinelaris e Nicolás Giacobone e a Sabina Berman. Il film nasce da una storia ideata dallo stesso Alejandro G. Iñárritu con Sabina Berman.

La produzione è affidata ad Alejandro G. Iñárritu, alla candidata all’Oscar Mary Parent, a Tom Cruise e Michael Sharp. I produttori esecutivi sono Joshua Grode, Sabina Berman, Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone, Jez Butterworth ed Emmanuel Lubezki.

Una squadra creativa composta da grandi collaboratori

Per la realizzazione di Digger, Alejandro G. Iñárritu ha riunito alcuni collaboratori con cui aveva già lavorato in passato. Alla fotografia c’è il direttore della fotografia premio Oscar Emmanuel Lubezki, mentre il montaggio è curato da Conor O’Neill e dal premio Oscar Stephen Mirrione.

La squadra creativa comprende inoltre la costumista candidata all’Oscar Jacqueline West, il makeup e hair designer premio Oscar Alessandro Bertolazzi e la casting director candidata all’Oscar Francine Maisler. Fanno parte del team anche lo scenografo premio Oscar Dennis Gassner, lo scenografo Richard Johnson, il prosthetic makeup designer premio Oscar Kazu Hiro e il compositore Cosmo Sheldrake.

Digger arriva al cinema dal 1° ottobre 2026

Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano Digger, girato interamente in VistaVision. Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 1° ottobre 2026 da Warner Bros. Pictures.