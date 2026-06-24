Digger, il video per il lancio del film è un tributo a Tom Cruise

In poco più di tre minuti, Warner Bros. ha condensato quarantasei anni di carriera di Tom Cruise, costruendo un tributo che accompagna il lancio del nuovo film firmato da Alejandro G. Iñárritu, regista premio Oscar. L’iniziativa celebra l’evoluzione artistica dell’attore, dai primi passi negli anni Ottanta fino alle interpretazioni più recenti, restituendo un percorso in continua trasformazione. Il film è atteso nelle sale il 1° ottobre 2026

Tom Cruise è un'icona intramontabile, e lo sa bene Warner Bros., che celebra il suo percorso da attore stellare con un tributo al prossimo film che vedrà protagonista la star hollywoodiana, ossia Digger.

In poco più di tre minuti, in un video promozionale della pellicola (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo), sono condensati quarantasei anni di carriera di Tom Cruise, costruendo un tributo che accompagna il lancio di Digger, il nuovo film firmato da Alejandro G. Iñárritu, regista premio Oscar. L’iniziativa celebra l’evoluzione artistica dell’attore, dai primi passi negli anni Ottanta fino alle interpretazioni più recenti, restituendo un percorso in continua trasformazione. Il film è atteso nelle sale il 1° ottobre 2026.

Il tributo Warner Bros. e il viaggio nella carriera di Cruise

In vista dell’uscita del nuovo progetto cinematografico, Warner Bros. Pictures ha diffuso un video celebrativo della durata di 3 minuti e 10 secondi, pensato come un vero e proprio viaggio nella carriera di Tom Cruise. Il montaggio attraversa quarantasei anni di interpretazioni, partendo dagli esordi negli anni ’80 fino alle produzioni più recenti.

Il video intreccia sequenze tratte da alcuni dei titoli più noti dell’attore, tra cui Top Gun, Intervista col vampiro, Magnolia, Rain Man, Minority Report, Vanilla Sky, Eyes Wide Shut e l’intera saga di Mission: Impossible. L’operazione costruisce così una sintesi visiva della crescita professionale dell’attore, evidenziandone la versatilità nel corso del tempo.

La chiusura del filmato è affidata alla frase “Tutto quello che hai fatto ti ha portato fin qui”, seguita da una breve anticipazione di Digger, in cui Tom Cruise appare radicalmente trasformato: un fisico più imponente, un look da petroliere texano e un’immagine complessiva segnata da stivali e cappello.

Digger: il nuovo progetto di Alejandro G. Iñárritu

A pochi mesi dal debutto in sala, Digger si prepara a entrare ufficialmente nel circuito cinematografico. Presentato come una commedia, il film vede Tom Cruise nel ruolo centrale e arriverà nelle sale italiane il 1° ottobre 2026.

Il progetto è stato svelato in anteprima durante il CinemaCon di Las Vegas. In quell’occasione, l’attore ha definito il personaggio interpretato come il più complesso costruito nell’arco dei suoi quarant’anni di carriera.

Digger Rockwell e la trama del film

Nel film, Tom Cruise interpreta Digger Rockwell, un potente magnate del settore petrolifero che si trova a dover affrontare una catastrofe globale che, paradossalmente, ha contribuito egli stesso a generare. Il personaggio è delineato con tratti volutamente caricaturali: accento del Sud degli Stati Uniti marcato, aspetto trasandato, corporatura appesantita e capelli grigi diradati.

Il racconto si concentra dunque su una figura estrema, chiamata a confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni in uno scenario di crisi.

Il cast e la produzione

Accanto a Tom Cruise, il film riunisce un cast composto da Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed, Emma D’Arcy e John Goodman, quest’ultimo nel ruolo del presidente degli Stati Uniti, descritto come malato e in una condizione di profonda disperazione.

La produzione rappresenta anche un passaggio significativo nella carriera recente di Cruise: si tratta infatti del suo ritorno a un film non legato a franchise dopo il 2017. Il budget stimato si aggira intorno ai 125 milioni di dollari, elemento che rende il progetto una scommessa rilevante per Warner Bros.

La collaborazione tra Cruise e Iñárritu

Tom Cruise ha raccontato che l’incontro con Alejandro G. Iñárritu è maturato nel tempo, attraverso diverse occasioni di confronto, tra cui anche un incontro avvenuto mentre entrambi erano in motocicletta. Da questa relazione professionale è nato un progetto che segna una nuova fase per l’attore.

Iñárritu ha espresso parole di forte apprezzamento nei confronti di Cruise, dichiarando: “Guardare Tom Cruise trasformarsi in Digger, non ero preparato a quello, devo ammetterlo. Sappiamo che è senza paura: le acrobazie, gli aerei, i salti. Ma devo dire che credo che questo sia un tipo di coraggio diverso. Questo ruolo potrebbe essere il più impegnativo della sua carriera… ed è stato davvero un numero da funambolo. Spero che capirete cosa intendo”.

Un’attesa costruita tra celebrazione e trasformazione

Il progetto si presenta dunque come un punto di svolta, sia per la natura del personaggio interpretato da Tom Cruise, sia per l’ampiezza produttiva che lo sostiene. Il video diffuso da Warner Bros. non si limita a celebrare una carriera, ma costruisce anche un ponte narrativo verso una nuova incarnazione dell’attore, segnando un passaggio simbolico tra passato e futuro.

Nel frattempo, l’attenzione del pubblico si concentra sull’evoluzione fisica e interpretativa di Cruise in Digger, elemento che emerge con forza anche nelle prime immagini diffuse, contribuendo ad alimentare l’attesa per l’uscita del film.