Oscar 2027, ecco i 21 film italiani candidati a rappresentare l'Italia

Sono 21 i film in corsa per rappresentare l'Italia agli Oscar 2027 nella categoria dedicata al miglior film internazionale. Tra i candidati ci sono le nuove opere di Nanni Moretti, Paolo Strippoli e Gabriele Muccino. Il Comitato di Selezione dell'Anica si riunirà il 23 settembre per scegliere il titolo che proseguirà la corsa verso gli Academy Awards
La corsa italiana verso gli Oscar 2027 entra nella fase decisiva. Sono 21 i film che concorrono alla designazione del titolo candidato a rappresentare l'Italia nella categoria International Feature Film Award della 99esima edizione degli Academy Awards. Ricordiamo che possono partecipare alla selezione i film italiani la cui prima uscita nelle sale, in Italia o in un altro Paese purché al di fuori degli Stati Uniti e dei loro territori, sia avvenuta o sia prevista tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026.
La scelta del candidato italiano
Il Comitato di Selezione istituito presso l'Anica, su richiesta dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà mercoledì 23 settembre 2026 per scegliere il film che rappresenterà l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale.
Tra i titoli in gara figurano Succederà questa notte di Nanni Moretti, L'Estranea di Paolo Strippoli, Le cose non dette di Gabriele Muccino, La vita va così di Riccardo Milani e Anna di Monica Guerritore. La shortlist della categoria International Feature Film saranno annunciate il 15 dicembre 2026, mentre le nomination verranno rese note il 21 gennaio 2027. La cerimonia degli Oscar si svolgerà a Los Angeles il 14 marzo 2027..
L'elenco completo dei film candidati
Ecco i 21 film in corsa per rappresentare l'Italia agli Oscar 2027:
- Succederà questa notte di Nanni Moretti
- L'Estranea di Paolo Strippoli
- Anna di Monica Guerritore
- Gioia Mia di Margherita Spampinato
- Tre ciotole di Isabel Coixet
- I figli della scimmia di Tommaso Landucci
- Gli occhi degli altri di Andrea De Sica
- Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis
- Primavera di Damiano Michieletto
- Serpenti di Roberto De Paolis Maino
- La vita va così di Riccardo Milani
- Le bambine di Valentina Bertani e Nicole Bertani
- Controcorrente a Rebours di Angelo Antonucci
- Le cose non dette di Gabriele Muccino
- La salita di Massimiliano Gallo
- Orfeo di Virgilio Villoresi
- La grande paura di Hitler – Processo all'arte degenerata di Simona Risi
- Quasi grazia di Peter Marcias
- Per te di Alessandro Aronadio
- Finale: Allegro di Emanuela Piovano
- Il vangelo di Giuda di Giulio Base
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