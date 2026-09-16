Oscar 2027, ecco i 21 film italiani candidati a rappresentare l'Italia

Sono 21 i film in corsa per rappresentare l'Italia agli Oscar 2027 nella categoria dedicata al miglior film internazionale. Tra i candidati ci sono le nuove opere di Nanni Moretti, Paolo Strippoli e Gabriele Muccino. Il Comitato di Selezione dell'Anica si riunirà il 23 settembre per scegliere il titolo che proseguirà la corsa verso gli Academy Awards

La corsa italiana verso gli Oscar 2027 entra nella fase decisiva. Sono 21 i film che concorrono alla designazione del titolo candidato a rappresentare l'Italia nella categoria International Feature Film Award della 99esima edizione degli Academy Awards. Ricordiamo che possono partecipare alla selezione i film italiani la cui prima uscita nelle sale, in Italia o in un altro Paese purché al di fuori degli Stati Uniti e dei loro territori, sia avvenuta o sia prevista tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026.