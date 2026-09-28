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Giorgia chiude il G Summer Tour all’Arena di Verona, la possibile scaletta

Musica

Camilla Sernagiotto

©IPA/Fotogramma

L’appuntamento è per oggi, lunedì 28 settembre 2026, all’Arena di Verona, dove la cantante porterà una scaletta costruita tra grandi successi della sua carriera, brani più recenti e alcune cover. Il concerto arriva dopo il G Summer Tour 2026 e le precedenti date nei palazzetti

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Giorgia torna sul palco con il G Last Call. L’appuntamento è per questa sera, lunedì 28 settembre 2026, all’Arena di Verona, dove la cantante porterà una scaletta costruita tra grandi successi della sua carriera, brani più recenti e alcune cover. Il concerto arriva dopo il G Summer Tour 2026 e le precedenti date nei palazzetti.

 

La scaletta non è ancora definitiva: quella circolata nelle ultime ore riprende infatti la data zero del 17 settembre a Jesolo e potrebbe quindi subire modifiche durante il concerto di Verona, anche con eventuali ospiti.

La possibile scaletta

Tra i brani attesi figurano alcuni dei titoli più conosciuti del repertorio di Giorgia, da Gocce di memoria a Come saprei, passando per E poi, Oronero, Strano il mio destino, Di sole e d’azzurro e Come neve.

Non mancano le canzoni più recenti, tra cui La cura per me, presentata da Giorgia al Festival di Sanremo 2025, e Golpe.

 

Secondo la scaletta della data zero, il concerto dovrebbe aprirsi con L’unica, seguita da Senza confine, Un amore da favola, E c’è ancora mare e Dimmi dove sei. A seguire Gocce di memoria, Vivi davvero, Niente di male, Oronero e Corpi celesti.

Spazio anche alle cover, con Purple Rain di Prince, I Feel for You di Chaka Khan e Don’t Stop ’Til You Get Enough di Michael Jackson.

 

La parte finale dovrebbe invece comprendere alcuni dei brani più celebri della cantante, tra cui Vento di passione, Diamanti, Non mi ami, Marzo, Io fra tanti, Di sole e d’azzurro, Come neve, Tra le lune e le dune, La cura per me, Credo e Golpe.

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La possibile scaletta completa

Di seguito trovate la possibile scaletta completa, basata come abbiamo precedentemente dichiarato sulla lista di brani cantati da Giorgia in occasione della data zero del 17 settembre a Jesolo.

 

  1. L’unica
  2. Senza confine
  3. Un amore da favola
  4. E c’è ancora mare
  5. Dimmi dove sei
  6. Gocce di memoria
  7. Vivi davvero
  8. Niente di male
  9. Oronero
  10. Corpi celesti
  11. Purple Rain
  12. Come saprei
  13. E poi
  14. Sabbie mobili
  15. Per fare a meno di te
  16. Infinite volte
  17. Strano il mio destino
  18. Spirito libero
  19. Paradossale
  20. I Feel for You
  21. Vento di passione
  22. Diamanti
  23. Non mi ami
  24. La gatta (sul tetto)
  25. Marzo
  26. Io fra tanti
  27. Di sole e d’azzurro
  28. Come neve
  29. Tra le lune e le dune
  30. Don’t Stop ’Til You Get Enough
  31. La cura per me
  32. Credo
  33. Golpe

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Dopo Verona, Milano

Il G Last Call proseguirà poi con un secondo appuntamento: il 3 ottobre 2026 Giorgia sarà all’Unipol Dome di Milano. Anche in questo caso la scaletta potrebbe essere aggiornata rispetto a quella proposta nella data zero.

 

Per il concerto all’Arena di Verona, dunque, la lista delle 33 canzoni rappresenta al momento una traccia di riferimento: l’ordine dei brani e la presenza dei singoli titoli potranno cambiare fino all’inizio dello spettacolo.

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