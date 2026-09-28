L’appuntamento è per oggi, lunedì 28 settembre 2026, all’Arena di Verona, dove la cantante porterà una scaletta costruita tra grandi successi della sua carriera, brani più recenti e alcune cover. Il concerto arriva dopo il G Summer Tour 2026 e le precedenti date nei palazzetti

La scaletta non è ancora definitiva: quella circolata nelle ultime ore riprende infatti la data zero del 17 settembre a Jesolo e potrebbe quindi subire modifiche durante il concerto di Verona, anche con eventuali ospiti.

Giorgia torna sul palco con il G Last Call. L’appuntamento è per questa sera, lunedì 28 settembre 2026, all’Arena di Verona, dove la cantante porterà una scaletta costruita tra grandi successi della sua carriera, brani più recenti e alcune cover. Il concerto arriva dopo il G Summer Tour 2026 e le precedenti date nei palazzetti.

La possibile scaletta

Tra i brani attesi figurano alcuni dei titoli più conosciuti del repertorio di Giorgia, da Gocce di memoria a Come saprei, passando per E poi, Oronero, Strano il mio destino, Di sole e d’azzurro e Come neve.

Non mancano le canzoni più recenti, tra cui La cura per me, presentata da Giorgia al Festival di Sanremo 2025, e Golpe.

Secondo la scaletta della data zero, il concerto dovrebbe aprirsi con L’unica, seguita da Senza confine, Un amore da favola, E c’è ancora mare e Dimmi dove sei. A seguire Gocce di memoria, Vivi davvero, Niente di male, Oronero e Corpi celesti.

Spazio anche alle cover, con Purple Rain di Prince, I Feel for You di Chaka Khan e Don’t Stop ’Til You Get Enough di Michael Jackson.

La parte finale dovrebbe invece comprendere alcuni dei brani più celebri della cantante, tra cui Vento di passione, Diamanti, Non mi ami, Marzo, Io fra tanti, Di sole e d’azzurro, Come neve, Tra le lune e le dune, La cura per me, Credo e Golpe.