Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Jesolo

Dopo l’appuntamento in scena al Palazzo del Turismo di Jesolo, lunedì 21 settembre Giorgia sarà in concerto nella splendida cornice offerta dalla Reggia di Caserta. In seguito, l’artista concluderà il tour con gli appuntamenti in programma al Palazzo dello Sport di Roma, all’Arena di Verona e all’Unipol Dome di Milano
Dopo una pausa di alcune settimane, il 17 settembre Giorgia (FOTO) darà il via all’ultima parte della tournée. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo in programma a Jesolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
giorgia in concerto, la possibile scaletta
Giovedì 17 settembre Giorgia riprenderà il tour con lo spettacolo in scena al Palazzo del Turismo, questo l’indirizzo: piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album G, uscito nel novembre dello scorso anno e certificato disco d’oro. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 19 marzo al concerto al Palaflorio di Bari:
- L’unica / I Feel Love / Senza confine
- E c’è ancora mare / Il cielo in una stanza
- Gocce di memoria
- Vivi davvero
- Carillon
- Oronero
- Corpi celesti / Purple Rain
- Come saprei
- Sabbie mobili
- Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
- Spirito libero / I feel for you
- Paradossale
- Io fra tanti
- Se mi vuoi
- Girasole
- Scelgo ancora te / True Colors / Human Nature
- La gatta (sul tetto)
- Di sole e d’azzurro
- Come neve
- Tra le lune e le dune / Remember the time / Il mio giorno migliore / We Found Love
- La cura per me
- Tu mi porti su
- E poi
- Golpe
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Dopo l’appuntamento in scena al Palazzo del Turismo di Jesolo, lunedì 21 settembre Giorgia sarà in concerto nella splendida cornice offerta dalla Reggia di Caserta. In seguito, l’artista concluderà il tour con gli appuntamenti in programma al Palazzo dello Sport di Roma, all’Arena di Verona e all’Unipol Dome di Milano. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 21 settembre, Caserta - Reggia di Caserta
- 24 settembre - Roma - Palazzo dello Sport
- 28 settembre, Verona - Arena di Verona
- 3 ottobre, Milano - Unipol Dome
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