Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Jesolo

Dopo l’appuntamento in scena al Palazzo del Turismo di Jesolo, lunedì 21 settembre Giorgia sarà in concerto nella splendida cornice offerta dalla Reggia di Caserta. In seguito, l’artista concluderà il tour con gli appuntamenti in programma al Palazzo dello Sport di Roma, all’Arena di Verona e all’Unipol Dome di Milano

giorgia in concerto, la possibile scaletta

Giovedì 17 settembre Giorgia riprenderà il tour con lo spettacolo in scena al Palazzo del Turismo, questo l’indirizzo: piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album G, uscito nel novembre dello scorso anno e certificato disco d’oro. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 19 marzo al concerto al Palaflorio di Bari:

L’unica / I Feel Love / Senza confine

E c’è ancora mare / Il cielo in una stanza

Gocce di memoria

Vivi davvero

Carillon

Oronero

Corpi celesti / Purple Rain

Come saprei

Sabbie mobili

Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino

Spirito libero / I feel for you

Paradossale

Io fra tanti

Se mi vuoi

Girasole

Scelgo ancora te / True Colors / Human Nature

La gatta (sul tetto)

Di sole e d’azzurro

Come neve

Tra le lune e le dune / Remember the time / Il mio giorno migliore / We Found Love

La cura per me

Tu mi porti su

E poi

Golpe