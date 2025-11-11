La ragazza del mare, trama, cast e storia vera del film stasera in tv

Daisy Ridley interpreta Gertrude "Trudy" Ederle, prima nuotatrice donna ad attraversare a nuoto la Manica, nel film La ragazza del mare, in onda su Rai 1 martedì 11 novembre.

La trama

La ragazza del mare porta in scena la storia di Gertrude “Trudy” Ederle, giovane nuotatrice americana nata nel 1905 a New York da genitori tedeschi. Dopo un'infanzia segnata dal morbillo e dal conseguente calo dell’udito, Trudy trova nella piscina e nelle acque del mare l’occasione per ribaltare le aspettative verso di lei e verso le donne in generale. La pellicola racconta il suo successo alle Olimpiadi di Parigi 1924, con una medaglia d’oro e due di bronzo. Ma, soprattutto, celebra la sua impresa più audace, raccontando come, nel 1926, attraversò a nuoto il canale della Manica, tra Francia e Inghilterra, in un’impresa che ancora oggi è considerata leggendaria.

Una pioniera dello sport

Gertrude Ederle è stata una vera pioniera dello sport femminile. Fin da bambina si trovò ad affrontare ostacoli fisici e sociali: una società patriarcale, la sordità parziale dopo il morbillo, e l'amore per uno sport dominato dagli uomini. Nonostante questo, arrivò a essere la prima detentrice di 5 record mondiali: quando il 6 agosto 1926 compì la traversata della Manica in un tempo di 14 ore e 34 minuti, superò il primato maschile dell’epoca. Dopo l’impresa, fu acclamata da folle oceaniche a New York, ma con il tempo la sua figura è stata in gran parte dimenticata. Lei stessa preferì dedicarsi all’insegnamento del nuoto ai bambini sordi piuttosto che alla vita da star.