Il brano che unisce la cantautrice colombiana e la star statunitense di origini portoricane e filippine continua a essere presente nella classifica statunitense dei singoli più ascoltati e acquistati. E Karol G è presente nelle classifiche Billboard anche con un'altra canzone: BbY WOW

Still, il brano che unisce Karol G e Bruno Mars , è entrato già da un po' nella Billboard Hot 100 e continua a essere presente nella classifica statunitense dei singoli più ascoltati e acquistati. La graduatoria Billboard combina dati relativi a streaming, vendite e passaggi radiofonici raccolti da Luminate.

Una ballad synth-pop ispirata agli anni Ottanta

Still nasce dall'incontro tra Karol G e Bruno Mars ed è contenuta nel sesto album in studio della cantante colombiana, No Me Arrepiento de Sentir Tanto. Il brano, pubblicato il 7 agosto 2026, è una ballad synth-pop ispirata agli anni Ottanta e riflette sui sentimenti che possono restare anche dopo la fine di una relazione.

Per Karol G è anche il primo brano interamente in inglese pubblicato all'interno di un suo album. La canzone è stata scritta da Karol G, Bruno Mars, Alexandra Yatchenko, Isabel LaRosa e Thomas LaRosa.

L'idea della collaborazione è nata quando Isabel e Tomás LaRosa hanno inviato il brano a Karol G, che ha raccontato di essersi riconosciuta immediatamente nel testo. Successivamente la canzone è arrivata a Bruno Mars, che ha accettato di partecipare e ha contribuito anche alla produzione. I due hanno registrato il brano durante una sessione notturna in studio, mentre Mars era impegnato con il tour. Still è stata poi portata sul palco dai due artisti e il videoclip ufficiale è stato girato al SoFi Stadium di Los Angeles, alternando immagini in bianco e nero del backstage e delle prove alle riprese della loro esibizione davanti al pubblico.