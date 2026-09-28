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Karol G e Bruno Mars, il singolo Still è ormai fisso nella Billboard Hot 100

Musica

Camilla Sernagiotto

Un frame dal videoclip di Still (credits: YouTube)

Il brano che unisce la cantautrice colombiana e la star statunitense di origini portoricane e filippine continua a essere presente nella classifica statunitense dei singoli più ascoltati e acquistati. E Karol G è presente nelle classifiche Billboard anche con un'altra canzone: BbY WOW

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Still, il brano che unisce Karol G e Bruno Mars, è entrato già da un po' nella Billboard Hot 100 e continua a essere presente nella classifica statunitense dei singoli più ascoltati e acquistati. La graduatoria Billboard combina dati relativi a streaming, vendite e passaggi radiofonici raccolti da Luminate.

 

La collaborazione rappresenta uno degli incontri internazionali dell'ultimo progetto della cantante colombiana, No Me Arrepiento de Sentir Tanto, che comprende diversi duetti con artisti della scena musicale internazionale.

Per Bruno Mars si tratta di un nuovo ingresso nelle classifiche assieme a Karol G, dopo una serie di collaborazioni che negli ultimi anni lo hanno riportato ai vertici del pop mondiale.

 

Potete ascoltare Still di Karol G e Bruno Mars nel video che trovate in fondo a questo articolo. 

Una ballad synth-pop ispirata agli anni Ottanta

Still nasce dall'incontro tra Karol G e Bruno Mars ed è contenuta nel sesto album in studio della cantante colombiana, No Me Arrepiento de Sentir Tanto. Il brano, pubblicato il 7 agosto 2026, è una ballad synth-pop ispirata agli anni Ottanta e riflette sui sentimenti che possono restare anche dopo la fine di una relazione.

Per Karol G è anche il primo brano interamente in inglese pubblicato all'interno di un suo album. La canzone è stata scritta da Karol G, Bruno Mars, Alexandra Yatchenko, Isabel LaRosa e Thomas LaRosa.

 

L'idea della collaborazione è nata quando Isabel e Tomás LaRosa hanno inviato il brano a Karol G, che ha raccontato di essersi riconosciuta immediatamente nel testo. Successivamente la canzone è arrivata a Bruno Mars, che ha accettato di partecipare e ha contribuito anche alla produzione. I due hanno registrato il brano durante una sessione notturna in studio, mentre Mars era impegnato con il tour. Still è stata poi portata sul palco dai due artisti e il videoclip ufficiale è stato girato al SoFi Stadium di Los Angeles, alternando immagini in bianco e nero del backstage e delle prove alle riprese della loro esibizione davanti al pubblico.

Approfondimento

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Karol G protagonista anche con BbY WOW

Nello stesso periodo Karol G è presente nelle classifiche Billboard anche con BbY WOW, realizzato con Judeline e rusowsky. Il brano ha ottenuto risultati particolarmente significativi nelle classifiche globali: nella Billboard Global 200 è arrivato al primo posto, così come nella Billboard Global Excl. U.S., che misura l'attività musicale al di fuori degli Stati Uniti.

 

Still, intanto, prosegue il proprio percorso nella Billboard Hot 100, mantenendo la collaborazione tra Karol G e Bruno Mars all'interno della principale graduatoria statunitense dedicata ai singoli. 

Approfondimento

Karol G e Bruno Mars, Still nella Billboard Hot 100
FOTOGALLERY

©Getty

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 02: Bruno Mars performs onstage during the 67th Annual GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 02, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)
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