Bruno Mars annuncia il ritorno: "Il mio nuovo album è pronto"

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Il cantautore è attualmente nominato alla 68esima edizione dei Grammy Awards, in scena domenica 1° febbraio sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles, nelle categorie Record of the Year, Song of the Year e Best Pop Duo/Group Performance per il brano APT. con Rosé

A circa dieci anni dall’ultimo album solista 24K Magic, Bruno Mars ha confermato il suo ritorno. La voce di Locked Out of Heaven (FOTO) ha annunciato la chiusura del nuovo progetto discografico con un messaggio sul profilo X da oltre trentasei milioni di follower.

bruno mars, in arrivo il nuovo album

Lunedì 5 gennaio Bruno Mars ha confermato la fine della produzione del suo nuovo album, attualmente senza titolo. Il cantante ha scritto un messaggio sul profilo social entusiasmando i numerosi fan. Il disco, in uscita prossimamente, arriverà a circa dieci anni dall'ultimo lavoro 24k Magic, rivelatosi un grande successo di pubblico e critica. Ricordiamo le sei statuette vinte alla 60esima edizione dei Grammy Awards: Album of the Year, Best R&B Album, Record of the Year, Song of the Year, Best R&B Performance e Best R&B Song.

 

Nel 2021 Bruno Mars e Anderson .Paak hanno lanciato l’album An Evening with Silk Sonic contenente le hit Leave the Door Open, Skate, Smokin out the Window, Love’s Train e After Last Night.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 02: Bruno Mars performs onstage during the 67th Annual GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 02, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)

Approfondimento

Bruno Mars compie 40 anni, ecco le sue canzoni più famose

Dopo il debutto con Doo-Wops & Hooligans nel 2010, Bruno Mars si è velocemente affermato come uno dei cantautori più amati a livello internazionale. Tra i suoi brani ricordiamo Just the Way You Are, Grenade, Marry You e TreasureInoltre, nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerose collaborazioni: da Nothin’ on You con B.o.B. alle più recente Die with a Smile con Lady Gaga (FOTO). L’artista si presenterà ai nastri di partenza della 68esima edizione dei Grammy Awards, in scena domenica 1° febbraio sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles, con ben tre nomination: Record of the Year, Song of the Year e Best Pop Duo/Group Performance per la canzone APT. in collaborazione con Rosé, membro delle Blackpink.

 

Intervistato da Billboard, l’artista si è espresso sulla possibilità di trionfare alla cerimonia di premiazione: “Tornare a casa con una vittoria... È difficile per me perché sento che abbiamo già vinto. I Grammy e qualsiasi altra cerimonia di premiazione, sono una situazione difficile, e non si sa mai. Ma per me, il fatto che questa piccola idea si sia trasformata in ciò che è e che due artisti si siano uniti e l'abbiano pubblicata, e non siamo stati pazzi e alla gente sia piaciuta, è tutto. È in quel momento che è fatta”.

Lady Gaga e Bruno Mars, il nuovo record di Die with a Smile su Spotify
©Getty

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 02: Bruno Mars performs onstage during the 67th Annual GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 02, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)
