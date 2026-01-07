Bruno Mars annuncia il ritorno: "Il mio nuovo album è pronto"

Lunedì 5 gennaio Bruno Mars ha confermato la fine della produzione del suo nuovo album, attualmente senza titolo. Il cantante ha scritto un messaggio sul profilo social entusiasmando i numerosi fan. Il disco, in uscita prossimamente, arriverà a circa dieci anni dall'ultimo lavoro 24k Magic, rivelatosi un grande successo di pubblico e critica. Ricordiamo le sei statuette vinte alla 60esima edizione dei Grammy Awards: Album of the Year, Best R&B Album, Record of the Year, Song of the Year, Best R&B Performance e Best R&B Song.

Dopo il debutto con Doo-Wops & Hooligans nel 2010, Bruno Mars si è velocemente affermato come uno dei cantautori più amati a livello internazionale. Tra i suoi brani ricordiamo Just the Way You Are, Grenade, Marry You e Treasure. Inoltre, nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerose collaborazioni: da Nothin’ on You con B.o.B. alle più recente Die with a Smile con Lady Gaga (FOTO). L’artista si presenterà ai nastri di partenza della 68esima edizione dei Grammy Awards, in scena domenica 1° febbraio sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles, con ben tre nomination: Record of the Year, Song of the Year e Best Pop Duo/Group Performance per la canzone APT. in collaborazione con Rosé, membro delle Blackpink.

Intervistato da Billboard, l’artista si è espresso sulla possibilità di trionfare alla cerimonia di premiazione: “Tornare a casa con una vittoria... È difficile per me perché sento che abbiamo già vinto. I Grammy e qualsiasi altra cerimonia di premiazione, sono una situazione difficile, e non si sa mai. Ma per me, il fatto che questa piccola idea si sia trasformata in ciò che è e che due artisti si siano uniti e l'abbiano pubblicata, e non siamo stati pazzi e alla gente sia piaciuta, è tutto. È in quel momento che è fatta”.