Introduzione
La squadra di Slough House torna al centro di un’indagine ad alto rischio. Nella sesta stagione di Slow Horses, gli ex membri del dipartimento dell’intelligence britannica diventano infatti il bersaglio di una serie di omicidi. Un ritorno dal passato riapre inoltre una ferita mai del tutto rimarginata e costringe gli agenti a confrontarsi con un avversario già noto per la sua spietatezza.
A guidare il gruppo c’è ancora Jackson Lamb, interpretato da Gary Oldman. Il suo atteggiamento resta ruvido e disincantato, ma questa volta gli altri “cavalli lenti” sembrano avere motivi più concreti per preoccuparsi. La minaccia riguarda direttamente la squadra e potrebbe essere collegata a un vecchio antagonista, pronto a tornare in scena con la stessa determinazione mostrata in passato.
Quello che devi sapere
Il ritorno degli agenti di Slough House
La sesta stagione di Slow Horses riparte da una situazione particolarmente delicata: qualcuno sta uccidendo le persone che hanno lavorato a Slough House. Lamb reagisce con il consueto distacco, senza lasciarsi impressionare dagli eventi.
Gli altri membri della squadra, però, comprendono rapidamente che non si tratta di episodi casuali.
Un nemico già affrontato
Il ritorno di un nemico già affrontato in precedenza rende l’indagine ancora più pericolosa. L’antagonista è descritto come una figura spietata e instancabile, con un legame preciso con gli agenti. Il suo ingresso nella storia aggiunge un elemento di continuità con le stagioni precedenti e riporta in primo piano vecchi conflitti.
Gary Oldman ancora al centro della serie
Nonostante l’evoluzione della trama, Slow Horses non sembra voler abbandonare la formula che ne ha decretato il successo. Jackson Lamb resta un personaggio cinico, poco incline al sentimentalismo e capace di affrontare anche le situazioni più drammatiche con una battuta tagliente.
La serie continua così a puntare soprattutto sulla scrittura pungente e sulle interpretazioni del cast. Anche se, arrivata alla sesta stagione, difficilmente può sorprendere il pubblico come all’inizio, conserva una forte identità e un equilibrio tra spionaggio, tensione e umorismo nero.
La serie già rinnovata per una settima stagione
Apple TV+ ha già rinnovato la produzione della serie tv Slow Horses per una settima stagione, segnale che la storia non è ancora arrivata alla sua conclusione. Il nuovo capitolo potrebbe però rappresentare un passaggio importante per il futuro della squadra e per il destino dei suoi protagonisti.
La sesta stagione di Slow Horses sarà disponibile su Apple TV+ da mercoledì 16 settembre 2026.