The Plane, il cast del film con Gerard Butler stasera in tv

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Gerard Butler è il protagonista di The Plane, film del 2023 in onda su Italia 1 mercoledì 16 settembre. L'attore veste i panni di Brodie Torrance, pilota di linea scozzese esperto e dal grande senso del dovere, vedovo e padre di una figlia adolescente. Di fronte all'emergenza mantiene sangue freddo e riesce a salvare i passeggeri con un atterraggio disperato. Una volta a terra, si trasforma da comandante in vero e proprio eroe d'azione, pronto a rischiare la vita per liberare l'equipaggio e i viaggiatori dai ribelli.

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