The Plane, il cast del film con Gerard Butler stasera in tv
Va in onda su Italia 1, mercoledì 16 settembre, l'action-thriller del 2023 diretto da Jean-François Richet. Il comandante Brodie Torrance che è costretto a un atterraggio d'emergenza dopo che una violenta tempesta danneggia l'aereo. Il velivolo finisce sull'isola di Jolo, nelle Filippine, un territorio controllato da ribelli armati che prendono in ostaggio i passeggeri. L'unico alleato su cui Torrance può contare è Louis Gaspare, un uomo sotto scorta accusato di omicidio che si trovava a bordo