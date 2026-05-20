Ed Sheeran ha raccontato sul suo profilo Instagram: "Io e Martin Garrix abbiamo realizzato Repeat it dodici anni fa, dopo essere diventati amici durante una serata ad Amsterdam. All'epoca ero nel pieno del lancio di Multiply, e per qualche motivo la canzone non è mai uscita"
Dopo oltre dieci anni di attesa, Martin Garrix ed Ed Sheeran hanno pubblicato la collaborazione Repeat It. Il cantautore britannico ha raccontato: “Per qualche motivo la canzone non è mai uscita. Io e lui siamo rimasti amici per tutto questo tempo, e abbiamo parlato spesso di quando sarebbe stato il momento giusto per pubblicarla”.
ed sheeran e martin garrix, il videoclip di repeat it
Dopo oltre un decennio di attesa, Ed Sheeran e Martin Garrix hanno deciso di pubblicare Repeat It. Parallelamente, i due artisti hanno lanciato il videoclip del brano che riassume le loro vite negli ultimi anni. In occasione dell'uscita della collaborazione, il cantautore ha raccontato: “Io e Martin Garrix abbiamo realizzato Repeat it dodici anni fa, dopo essere diventati amici durante una serata ad Amsterdam. All'epoca ero nel pieno del lancio di Multiply, e per qualche motivo la canzone non è mai uscita. Io e lui siamo rimasti amici per tutto questo tempo, e abbiamo parlato spesso di quando sarebbe stato il momento giusto per pubblicarla”.
Ed Sheeran ha proseguito: “Ha compiuto trent'anni questo fine settimana e pubblicherà il suo album di debutto quest'anno, quindi ci è sembrato il momento perfetto per farlo. Ieri sera l'abbiamo suonata dal vivo per la prima volta a Santiago, ed è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. Mi ricorda di fidarmi semplicemente del divertimento della musica alcune volte e di smettere di pensarci troppo. Inoltre, non per niente, ma ogni giorno i fan lasciano commenti sotto i miei post chiedendomi dove sia finita, quindi questa è per voi”.
Infine, Ed Sheeran ha concluso: “Buon compleanno Martin, e ai fan, godetevi il video che contiene spezzoni delle nostre vite negli ultimi dodici anni e di quello che abbiamo fatto da quando l’abbiamo finita in uno studio nel Midwest americano durante il tour del 2014. Sarà divertente suonarla per tutta l'estate".
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Martin Garrix è tra i DJ più acclamati al mondo. Nel corso degli anni il produttore olandese ha scalato le classifiche con numerosi brani, tra i quali Animals, In the Name of Love con Bebe Rexha e Scared to Be Lonely con Dua Lipa (FOTO). Per quanto riguarda i successi di Ed Sheeran, ricordiamo Lego House, Thinking Out Loud, Castle on the Hill, Shape of You, Bad Habits e Azizam. Inoltre, il cantautore vanta quattro statuette ai Grammy Awards.
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