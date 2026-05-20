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Martin Garrix ed Ed Sheeran, è uscito il videoclip della collaborazione Repeat It

Musica

Matteo Rossini

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Ed Sheeran ha raccontato sul suo profilo Instagram: "Io e Martin Garrix abbiamo realizzato Repeat it dodici anni fa, dopo essere diventati amici durante una serata ad Amsterdam. All'epoca ero nel pieno del lancio di Multiply, e per qualche motivo la canzone non è mai uscita"

Dopo oltre dieci anni di attesa, Martin Garrix ed Ed Sheeran hanno pubblicato la collaborazione Repeat It. Il cantautore britannico ha raccontato: “Per qualche motivo la canzone non è mai uscita. Io e lui siamo rimasti amici per tutto questo tempo,  e abbiamo parlato spesso di quando sarebbe stato il momento giusto per pubblicarla”.

ed sheeran e martin garrix, il videoclip di repeat it

Dopo oltre un decennio di attesa, Ed Sheeran e Martin Garrix hanno deciso di pubblicare Repeat It. Parallelamente, i due artisti hanno lanciato il videoclip del brano che riassume le loro vite negli ultimi anni. In occasione dell'uscita della collaborazione, il cantautore ha raccontato: “Io e Martin Garrix abbiamo realizzato Repeat it dodici anni fa, dopo essere diventati amici durante una serata ad Amsterdam. All'epoca ero nel pieno del lancio di Multiply, e per qualche motivo la canzone non è mai uscita. Io e lui siamo rimasti amici per tutto questo tempo, e abbiamo parlato spesso di quando sarebbe stato il momento giusto per pubblicarla”.

 

Ed Sheeran ha proseguito: “Ha compiuto trent'anni questo fine settimana e pubblicherà il suo album di debutto quest'anno, quindi ci è sembrato il momento perfetto per farlo. Ieri sera l'abbiamo suonata dal vivo per la prima volta a Santiago, ed è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. Mi ricorda di fidarmi semplicemente del divertimento della musica alcune volte e di smettere di pensarci troppo. Inoltre, non per niente, ma ogni giorno i fan lasciano commenti sotto i miei post chiedendomi dove sia finita, quindi questa è per voi”.

 

Infine, Ed Sheeran ha concluso: “Buon compleanno Martin, e ai fan, godetevi il video che contiene spezzoni delle nostre vite negli ultimi dodici anni e di quello che abbiamo fatto da quando l’abbiamo finita in uno studio nel Midwest americano durante il tour del 2014. Sarà divertente suonarla per tutta l'estate".

Ed Sheeran in concert during the Mathematics Tour at Soldier Field in Chicago, Illinois Pictured: Ed Sheeran Ref: SPL9655631 290723 NON-EXCLUSIVE Picture by: Donald Zitch / SplashNews.com Splash News and Pictures USA: 310-525-5808 UK: 020 8126 1009 eamteam@shutterstock.com World Rights,

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