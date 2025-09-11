Ed Sheeran, 2 album in 18 mesi: oltre a Play già pronto un nuovo disco

Il cantautore e chitarrista britannico è davvero instancabile. Il suo è un ritorno a ritmo serrato: appena il tempo di preparare l’uscita del prossimo album, prevista per domani (venerdì 12 settembre), che la star delle sette note inglesi sorprende i fan annunciando un nuovo progetto già pronto. Un secondo disco di inediti è stato completato, ma non sarà disponibile prima di “almeno un anno e mezzo”, svela l’artista
Ed Sheeran è una vera e propria “macchina da guerra”, in senso buono e assolutamente pacifico, s’intende…
In soli 18 mesi, infatti arriveranno due album di inediti della star dai capelli rossi, che oltre all’imminente Play ha già pronto un nuovo disco.
Il cantautore e chitarrista britannico è davvero instancabile. Il suo è un ritorno a ritmo serrato: appena il tempo di preparare l’uscita del prossimo album, prevista per domani (venerdì 12 settembre 2025), che la star delle sette note inglesi sorprende i fan annunciando un nuovo progetto già pronto. Un secondo disco di inediti è stato completato, ma non sarà disponibile prima di “almeno un anno e mezzo”, svela l’artista.
La scelta è quella di dare piena visibilità al lavoro imminente, che debutterà nei negozi e sulle piattaforme di streaming tra poche ore.
Il prossimo capitolo si intitolerà Rewind e, insieme a Play, costituisce la prima metà di una quadrilogia musicale incentrata su comandi multimediali. Il progetto sarà completato con Fast-forward e Stop.
Le parole dell’artista
In una conversazione con il quotidiano The Sun, Sheeran ha spiegato il percorso creativo dietro ai due album: “Ho realizzato Play e Rewind contemporaneamente”, ha spiegato il musicista. “Abbiamo finito Play prima dell'altro perché mi sembrava il disco più emozionante. Negli ultimi due mesi ho finito anche Rewind, che è pronto per essere pubblicato. Credo che uscirà entro i prossimi 18 mesi”.
Il musicista ha definito i due lavori come “album gemelli”, sottolineandone la vicinanza e, al tempo stesso, le differenze: “Sono molto simili a due album gemelli. Ma uno si ispirava di più alla cultura indiana e l'altro alla nostalgia. Quindi prendevano direzioni diverse”.
Le sonorità di Play
Il richiamo alla cultura indiana emerge chiaramente nel singolo Azizam, che ha anticipato l’uscita di Play. Il brano si distingue per un riff di chitarra che unisce suggestioni provenienti dalla tradizione musicale irlandese, a cui Sheeran è legato, con influssi mediorientali.
Il titolo Azizam ha un significato particolare: in persiano vuol dire “mio caro”. La scelta di chiamare così la canzone non è casuale. L’artista ha voluto rendere omaggio al produttore con cui ha collaborato, Ilya Salmanzadeh, uno dei nomi più richiesti del pop internazionale, già al lavoro con star come Ariana Grande, Katy Perry e Taylor Swift.
Dopo Autumn variations
Azizam segna inoltre il ritorno di Ed Sheeran a distanza di due anni da Autumn variations.
Con questo nuovo ciclo musicale, l’artista sembra pronto a intrecciare radici, sperimentazioni e nostalgia in un percorso che lo porterà a pubblicare, nell’arco di un anno e mezzo, due lavori concepiti come parti di un unico progetto narrativo.
