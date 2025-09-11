Ed Sheeran, 2 album in 18 mesi: oltre a Play già pronto un nuovo disco

Il cantautore e chitarrista britannico è davvero instancabile. Il suo è un ritorno a ritmo serrato: appena il tempo di preparare l’uscita del prossimo album, prevista per domani (venerdì 12 settembre), che la star delle sette note inglesi sorprende i fan annunciando un nuovo progetto già pronto. Un secondo disco di inediti è stato completato, ma non sarà disponibile prima di “almeno un anno e mezzo”, svela l’artista

Ed Sheeran è una vera e propria “macchina da guerra”, in senso buono e assolutamente pacifico, s’intende…

In soli 18 mesi, infatti arriveranno due album di inediti della star dai capelli rossi, che oltre all’imminente Play ha già pronto un nuovo disco.

La scelta è quella di dare piena visibilità al lavoro imminente, che debutterà nei negozi e sulle piattaforme di streaming tra poche ore.

Il prossimo capitolo si intitolerà Rewind e, insieme a Play, costituisce la prima metà di una quadrilogia musicale incentrata su comandi multimediali. Il progetto sarà completato con Fast-forward e Stop.