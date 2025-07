Ed Sheeran domina Apple Music con la canzone Shape of You

"Shape of You” di Ed Sheeran è la canzone più ascoltata su Apple Music negli ultimi 10 anni conquistando il primo posto nella classifica delle 100 canzoni più riprodotte. Il cantautore: “Arriva ovunque, anche nella giungla in Cambogia”.

Alle sue spalle, nella classifica delle canzoni più ascoltate su Apple Music, si piazzano “Blinding Lights” di The Weeknd e “God's Plan” di Drake, completando un podio che fotografa un decennio di musica streaming. Ed Sheeran, inoltre, si piazza tra i primi cinque artisti per numero di brani presenti nella top 500, con ben 11 canzoni in classifica, tra cui “Perfect” (#8) e “Thinking Out Loud” (#64).

Il dominio di “Shape of You” non si è fermato lì: per oltre 1.800 giorni è stata al primo posto nella classifica Top Pop Songs di almeno un Paese e ha guidato la Top Songs generale per oltre 1.000 giorni, segno che quella melodia ha continuato a conquistare cuori e playlist, ovunque.

“Shape of You” di Ed Sheeran conquista il trono di Apple Music come canzone più ascoltata dell'ultimo decennio , dominando la classifica delle 100 canzoni più riprodotte sulla piattaforma. Uscita nel 2017, la hit pop ha battuto ogni record al momento del debutto, diventando il brano più ascoltato nella storia della piattaforma per numero di stream nel primo giorno a livello globale.

“Arriva ovunque, anche nella giungla in Cambogia”.

Per celebrare questo traguardo, il cantautore britannico ha raccontato a Zane Lowe di Apple Music la genesi del brano: “Non pensavo nemmeno di cantarla io stesso”, ha ammesso Sheeran, ricordando come in studio l’avevano immaginata per i Rudimental o per Rihanna. “Alla fine mi dissero: ‘Sei matto, dovresti tenerla’. Ora, otto anni dopo, posso suonarla ovunque, anche nella giungla in Cambogia, e tutti conoscono quella canzone”.

Un brano che ha viaggiato più veloce di un aereo, diventando una colonna sonora globale di feste, matrimoni, allenamenti in palestra e notti in discoteca, attraversando confini culturali e linguistici con una facilità che pochi altri artisti possono vantare. Per Sheeran, “Shape of You” è più di un successo: è diventato un passaporto musicale per ogni angolo del mondo.

Con questa classifica, Apple Music celebra i primi dieci anni di attività e offre uno spaccato delle canzoni che hanno davvero segnato la cultura pop e le abitudini d’ascolto del pubblico globale, confermando che, a volte, una canzone riesce davvero ad arrivare ovunque, anche dove il Wi-Fi si prende a fatica.