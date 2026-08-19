L'esercito israeliano, a due anni da quel gennaio 2024, ha chiesto di indagare sugli spari che hanno portato alla morte della famiglia della bambina di 5 anni e degli operatori della Mezzaluna Rossa intervenuti per soccorrerli. L'Idf ha fatto sapere di aver completato le indagini su diversi "incidenti operativi eccezionali" di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra e di aver trasmesso i risultati alla Procura militare per la valutazione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Due anni e mezzo dopo l’uccisione della piccola Hind Rajab e della sua famiglia a Gaza, le Forze di difesa israeliane hanno chiesto l’avvio di un’indagine penale sugli avvenimenti di quel giorno. Era gennaio 2024 quando l’auto sulla quale la bambina viaggiava con la sua famiglia è finita nel mirino dei mitra e di un carro armato israeliano. Le Idf hanno sparato sulla macchina e sull’ambulanza della Mezzaluna Rossa provocando nove vittime: i componenti della famiglia Hamada e gli operatori dei soccorsi.

Aperta l’inchiesta L’apertura dell’inchiesta arriva poco dopo l’annuncio, da parte dell’esercito israeliano, di aver completato le indagini su diversi "incidenti operativi eccezionali" di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra e di aver trasmesso i risultati alla Procura militare per la valutazione. In particolare, "sono state prese decisioni legali riguardo a cinque incidenti che hanno ricevuto ampia attenzione e copertura da parte dei media", hanno sottolineato dall'Idf. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di quindici palestinesi, tra cui personale medico e un dipendente dell'Onu a Tel al-Sultan, nel marzo 2025. In seguito all'esame dei risultati, fanno sapere dall’esercito israeliano, è stato deciso di avviare un'indagine penale sull'incidente da parte della Divisione investigativa della polizia militare. All'interno dell'Idf, infatti, c’è il Meccanismo di accertamento e valutazione dello stato maggiore (Ffam) che ha il compito di esaminare gli incidenti operativi eccezionali: dall'inizio della guerra, il Ffam ha completato l'esame di circa 150 incidenti e li ha trasmessi alla procura militare per la valutazione. Leggi anche Cisgiordania, palestinesi marchiati con il pennarello: bufera sull'Idf