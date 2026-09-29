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Sea Watch: 2 morti e 20 dispersi in naufragio tra Libia e Tunisia

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"Tra i due corpi senza vita c'era quello di un bambino, forse uno dei due dispersi” racconta l'Ong che dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e i due corpi, ha raggiunto la piattaforma e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo

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La nave Aurora della ong Sea Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio, segnalato da Alarm Phone in zona Sar libica con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello uno di un bambino.  

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Il racconto dell'Ong

“Circa 25 persone si erano aggrappate alla piattaforma Hasdrubal per scampare ad un naufragio. Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde - spiega la ong - Il gommone si trovava sul confine della zona Sar libica e tunisina e sono stati i 5 superstiti a dirci che altre persone sarebbero riuscite a raggiungere la piattaforma petrolifera dopo il naufragio - sottolinea la Sea Watch - tra i due corpi senza vita c'era quello di un bambino, forse uno dei due dispersi”.   Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e i due corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. “Tra loro c’è anche un neonato”, conclude la ong.

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