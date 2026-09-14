Migranti, barca naufragata al largo di Creta: un morto e 25 dispersi

Come ha riferito un portavoce della Guardia costiera ellenica, a bordo dell'imbarcazione vi sarebbero state 77 persone. Di queste, 51 persone sono state soccorse e recuperate, per poi essere trasferite in una struttura temporanea di accoglienza per migranti a Creta. Sono in corso le ricerche dei dispersi

Un'imbarcazione di migranti è naufragata al largo dell'isola greca di Gavdos, vicino a Creta. Come ha riferito un portavoce della Guardia costiera ellenica, nell'incidente è morta una persona, mentre altre 25 risultano disperse. A bordo del gommone naufragato vi sarebbero state 77 persone. Di queste, 51 sono state soccorse e recuperate da due imbarcazioni che si trovavano in zona, per poi essere trasferite nella struttura temporanea di accoglienza per migranti di Avgià nella città di La Canea, a Creta. Attualmente sono in corso le ricerche delle persone disperse da parte della guardia costiera greca.

Il recupero dei superstiti

Come riferisce l'emittente statale Ert, le condizioni di salute dei superstiti sarebbero buone e nessuno avrebbe avuto bisogno del ricovero in ospedale. Tra le persone soccorse figurano, tra gli altri, cinque cittadini del Sudan, tra cui una donna, dieci dell'Egitto e tredici originari del Bangladesh. L'operazione di salvataggio coordinata dalle autorità greche è iniziata dopo l'avvistamento nella notte di un gommone semiaffondato. Tra i naufraghi, in 28 sono stati soccorsi da una nave cargo, e poi trasferiti su un'imbarcazione di Frontex, gli altri sopravvissuti sono stati invece tratti in salvo da un'altra nave commerciale che li ha fatti sbarcare nel porto cretese di Paleochora.