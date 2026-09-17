Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono una coppia? Cosa sappiamo

Un avvistamento a New York ha fatto esplodere il gossip: l'attrice Dakota Johnson e il musicista Machine Gun Kelly sarebbero sempre più vicini. Nessuno dei due ha confermato, ma le indiscrezioni parlano di una frequentazione che andrebbe avanti da mesi

Secondo le stesse ricostruzioni, i due si sarebbero conosciuti proprio grazie alla popstar : entrambi erano infatti tra gli invitati al matrimonio tra Swift e il campione di football Travis Kelce , celebrato il 3 luglio al Madison Square Garden davanti a circa mille ospiti. Sarebbe stato quello il primo, galeotto incontro. Né l'attrice né il cantante, all'anagrafe Colson Baker, hanno commentato la vicenda. Silenzio anche dai rispettivi portavoce e dalla stessa Taylor Swift.

A rendere la scena ancora più chiacchierata, è la proprietaria di quell'appartamento: Taylor Swift , in quel momento lontana dalla città. Le immagini, diffuse per prime da TMZ, non ritraggono la coppia insieme all'interno dell'edificio, e non esiste alcuna testimonianza ufficiale su cosa sia accaduto una volta dentro. Ma la scelta di un luogo privato, al riparo da locali e occhi indiscreti, è bastata a far partire le voci.

Tutto è cominciato la sera di venerdì 11 settembre , quando Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono stati fotografati mentre scendevano insieme da un SUV nero per poi entrare in un palazzo del quartiere Tribeca, a Manhattan.

Una frequentazione "da mesi", ma senza etichette

Nei giorni successivi all'avvistamento, alcune fonti vicine al musicista hanno alzato il velo sulla presunta frequentazione.

Stando a quanto riportato dalla stampa statunitense, i due si vedrebbero lontano dai riflettori già da diverse settimane: un rapporto nato come amicizia, fatto di messaggi frequenti, che solo di recente sarebbe diventato qualcosa di più. Gli stessi insider descrivono un feeling acceso e un entusiasmo reciproco, pur precisando che, almeno per ora, non ci sarebbe alcuna etichetta: i due starebbero semplicemente vedendo dove li porterà il tempo trascorso insieme, mantenendo un profilo volutamente informale.

Il presunto flirt arriva in un momento di svolta sentimentale per entrambi. Dakota Johnson, protagonista della saga di Cinquanta sfumature di grigio e più di recente al centro di nuovi progetti cinematografici, si sarebbe da poco separata dal cantante Role Model (una storia mai ufficializzata) dopo la lunga e chiacchierata relazione con Chris Martin dei Coldplay. Machine Gun Kelly, dal canto suo, ha chiuso nel 2024 la relazione con l'attrice Megan Fox, con cui ha avuto una figlia e con cui continua a condividere la genitorialità.

Per il momento, dunque, la risposta alla domanda resta sospesa: nessuna conferma, nessuna smentita, solo una serie di indizi che pubblico e tabloid continuano a interpretare. Se si tratti davvero dell'inizio di una nuova coppia o soltanto di una conoscenza passeggera, probabilmente lo diranno le prossime settimane. Di certo, l'accostamento tra la star di Hollywood e il rocker più tatuato d'America ha già catturato l'attenzione del web.