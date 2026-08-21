Dakota Johnson e Role Model, la storia sarebbe già finita prima di diventare ufficialeSpettacolo
Secondo una fonte della rivista People, l'attrice e il cantante si si sarebbero lasciati meno di un anno dopo che la loro relazione era stata resa per la prima volta pubblica
Dakota Johnson e Role Model si sarebbero lasciati, meno di un anno dopo che la loro relazione era stata resa per la prima volta pubblica. Secondo quanto riferito da una fonte esclusiva alla rivista People, l’attrice, 36 anni, e il cantante (all’anagrafe Tucker Pillsbury), 29 anni, avrebbero interrotto la loro relazione “qualche tempo fa”. Finora, nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia.
LA STORIA D'AMORE
Dakota Johnson e Role Model erano stati avvistati per la prima volta a cena insieme nel 2025. Poco dopo, la presunta ex coppia era apparsa in un altro appuntamento a Los Angeles, in California. “È decisamente più di una semplice avventura, o un flirt”, aveva dichiarato alla rivista People lo scorso aprile una fonte, aggiungendo che l’attrice e il cantante si frequentavano “dalla fine dell’anno scorso”. All’epoca, la fonte aveva anche dichiarato che a Johnson “piaceva davvero” il musicista, “ma che stava anche prendendo le cose con calma dopo la sua precedente relazione a lungo termine” che, nello specifico, riguardava il rapporto altalenante con Chris Martin, il frontman dei Coldplay, durato da ottobre 2017 a giugno 2025. I due sarebbero stati inoltre fidanzati “per anni”. Lo scorso aprile, sempre una fonte aveva rivelato alla rivista People che l’attrice e Role Model erano “molto in sintonia”, e aveva aggiunto che tra loro “tutto sembrava naturale”. Insieme, i due hanno peraltro collaborato al brano Love I You, tratto dall’ultimo album di lui, Chuck Timely & the Hourglass, uscito il 7 agosto. Johnson, che all'epoca era passata per caso in studio di registrazione, ha infatti prestato la voce a un segmento parlato della canzone, dove flirta con Role Model. Interpellata sulla loro relazione, l’attrice Melanie Griffith, madre di Johnson, aveva garantito di approvare il nuovo legame sentimentale della figlia: “Certo che sì. Penso che lui sia favoloso”.
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GLI EX
Prima di Role Model, Dakota Johnson aveva avuto una lunga relazione, proseguita tra alti e bassi, con Chris Martin, il frontman dei Coldplay. Con lui aveva condiviso diversi anni, dall'inizio nell'ottobre 2017 alla separazione definitiva nel giugno 2025. Poco prima dell’annuncio della separazione, in un’intervista al Los Angeles Times, l’attrice aveva espresso la propria posizione su matrimonio e divorzio: “Per molto tempo siamo stati tutti così pronti a giudicare le relazioni o come dovrebbero svolgersi, come dovrebbero esistere nel mondo", aveva detto. "Quando le persone dovrebbero sposarsi. Il divorzio è una cosa negativa. Tutte queste cose che, se ci pensate bene, ci chiedono: perché il divorzio è una cosa negativa? Perché le persone devono sposarsi, o a una certa età, o una sola volta nella vita? Perché? Non importa”. Sul fronte lavorativo, l’attrice reciterà presto nel film Verity al fianco di Anne Hathaway e Josh Hartnett ,e sta girando le scene della pellicola Three Incestuous Sisters con Saoirse Ronan, Jessie Buckley e Josh O’ Connor. Role Model, invece, era stato legato all’influencer Emma Chamberlain dal 2020 al 2023. “Quella è stata la cosa più importante: ho provato una nostalgia di casa come mai prima d'ora", aveva dichiarato al Zach Sang Show nel 2024. "Volevo solo tornare a casa, stare con i miei amici e la mia famiglia e vivere una vita normale. Credo che questo possa confondere molto l'altra persona. Tipo: “Perché scappi da me?””.
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