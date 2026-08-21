Secondo una fonte della rivista People, l'attrice e il cantante si si sarebbero lasciati meno di un anno dopo che la loro relazione era stata resa per la prima volta pubblica Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dakota Johnson e Role Model si sarebbero lasciati, meno di un anno dopo che la loro relazione era stata resa per la prima volta pubblica. Secondo quanto riferito da una fonte esclusiva alla rivista People, l’attrice, 36 anni, e il cantante (all’anagrafe Tucker Pillsbury), 29 anni, avrebbero interrotto la loro relazione “qualche tempo fa”. Finora, nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia.

LA STORIA D'AMORE Dakota Johnson e Role Model erano stati avvistati per la prima volta a cena insieme nel 2025. Poco dopo, la presunta ex coppia era apparsa in un altro appuntamento a Los Angeles, in California. “È decisamente più di una semplice avventura, o un flirt”, aveva dichiarato alla rivista People lo scorso aprile una fonte, aggiungendo che l’attrice e il cantante si frequentavano “dalla fine dell’anno scorso”. All’epoca, la fonte aveva anche dichiarato che a Johnson “piaceva davvero” il musicista, “ma che stava anche prendendo le cose con calma dopo la sua precedente relazione a lungo termine” che, nello specifico, riguardava il rapporto altalenante con Chris Martin, il frontman dei Coldplay, durato da ottobre 2017 a giugno 2025. I due sarebbero stati inoltre fidanzati “per anni”. Lo scorso aprile, sempre una fonte aveva rivelato alla rivista People che l’attrice e Role Model erano “molto in sintonia”, e aveva aggiunto che tra loro “tutto sembrava naturale”. Insieme, i due hanno peraltro collaborato al brano Love I You, tratto dall’ultimo album di lui, Chuck Timely & the Hourglass, uscito il 7 agosto. Johnson, che all'epoca era passata per caso in studio di registrazione, ha infatti prestato la voce a un segmento parlato della canzone, dove flirta con Role Model. Interpellata sulla loro relazione, l’attrice Melanie Griffith, madre di Johnson, aveva garantito di approvare il nuovo legame sentimentale della figlia: “Certo che sì. Penso che lui sia favoloso”. Approfondimento Verity, trama e cast del film con Anne Hathaway e Dakota Johnson