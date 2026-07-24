Calendario Pirelli 2027, nelle foto di backstage Bhavitha Mandava

Calendario Pirelli 2027, c'è anche la modella Bhavitha Mandava: le foto di backstage
In attesa della presentazione ufficiale in autunno, le anticipazioni delle immagini del lavoro realizzato dal norvegese Sølve Sundsbø, dal maestro indiano Raghu Rai e da sua figlia Avani. The Cal, che quest'anno cattura le atmosfere, il fascino e i colori dell'India e della sua cultura, vede tra le altre, la partecipazione di Bhavitha Mandava, prima modella indiana a cui è stata affidata l'apertura di una sfilata Chanel