Calendario Pirelli 2027, nelle foto di backstage Bhavitha Mandava

7/16 Backstage del Calendario Pirelli 2027 - PH Alessandro Scotti, Courtesy

The Cal ha un valore emotivo incredibile per Avani Rai che ha condiviso in parte, in percorso creativo del padre, nella sua carriera, fino a questo momento. "La fotografia è stata il suo dono per me - non solo come mestiere, ma come angolo di osservazione - ed è così che abbiamo trovato una connessione silenziosa e profonda. Portare avanti questo progetto è un modo per restargli vicina, per mantenere viva una parte di lui dentro di me", ha detto la fotografa.