Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Calendario Pirelli 2027, c'è anche la modella Bhavitha Mandava: le foto di backstage

Spettacolo fotogallery
16 foto
Backstage del Calendario Pirelli 2027 - PH Alessandro Scotti, Courtesy

In attesa della presentazione ufficiale in autunno, le anticipazioni delle immagini del lavoro realizzato dal norvegese Sølve Sundsbø, dal maestro indiano Raghu Rai e da sua figlia Avani. The Cal, che quest'anno cattura le atmosfere, il fascino e i colori dell'India e della sua cultura, vede tra le altre, la partecipazione di Bhavitha Mandava, prima modella indiana a cui è stata affidata l'apertura di una sfilata Chanel

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spettacolo: Ultime gallery

Calendario Pirelli 2027, nelle foto di backstage Bhavitha Mandava

Spettacolo

In attesa della presentazione ufficiale in autunno, le anticipazioni delle immagini del lavoro...

16 foto

Supermarket, il cast della serie tv con Katia Follesa. FOTO

Serie TV

Visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, la comedy in sei episodi...

9 foto

Giffoni Film Festival 2026, i look dei vip sul Blue Carpet. FOTO

Cinema

Per l'abbraccio col pubblico del Festival cinematografico dedicato ai bambini e ai ragazzi, le...

18 foto

Spider-Man: Brand New Day, il cast posa tra i grattacieli di New York

Cinema

Il conto alla rovescia per il nuovo capitolo al cinema di Spider-Man passa per la città che ha...

8 foto

Chi è Benny Safdie, Agamennone nell'Odissea di Nolan. FOTO

Cinema

Regista, sceneggiatore, montatore, produttore, attore richiestissimo a Hollywood, oggi ancora più...

11 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Fedez torna a casa, dimesso dall'ospedale Humanitas

    Spettacolo

    Fedez è stato dimesso dall'ospedale Humanitas di Rozzano, nell'hinterland milanese, dove era...

    Calendario Pirelli 2027: racconti dall'India, il backstage di The Cal

    Federica Pirchio

    Capo Plaza, la possibile scaletta del concerto a Riccione

    Musica

    Dopo il concerto a Riccione, il 29 luglio il rapper salirà sul palco dell’Auditorium Parco della...