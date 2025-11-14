Calendario Pirelli 2026, natura e bellezza catturate da Sundsbø. FOTO

Calendario Pirelli 2026, la bellezza di elementi e natura catturata da Sølve Sundsbø. FOTO
La raccolta di scatti per "The Cal" 2026 ritrae le protagoniste, tra cui spiccano Irina Shayk, Isabella Rossellini e Luisa Ranieri, in relazione a elementi primordiali come acqua, aria, fuoco e terra, ma anche a concetti astratti, desideri ed emozioni universali. Il risultato, raffinatissimo e sognante, è frutto di sperimentazioni in studio e ricerca di un'estetica elevata che restituiscono all'osservatore un'idea di bellezza che trascende il tempo e lo spazio