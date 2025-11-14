Calendario Pirelli 2026, presentato a Praga The Cal di Sølve Sundsbø

Da Isabella Rossellini a Irina Shayk passando per Tilda Swinton e Luisa Ranieri, undici protagoniste dei nostri tempi per esplorare la connessione tra l’essere umano e la natura. Sølve Sundsbø firma “Elements”, edizione numero cinquantadue del Calendario Pirelli

The Cal 2026 Eva Herzigova immersa nell’acqua, Isabella Rossellini tra i fiori, Irina Shayk e Luisa Ranieri accarezzate dal vento. E poi terra, fuoco, etere, cielo, madre natura, tecnologia e sensualità. In uno scatto quel mondo che ci appartiene e ci circonda. Una bellezza che racconta di emozioni inaspettate grazie a nuove prospettive. Il fotografo e regista norvegese Sølve Sundsbø, maestro anche nell’utilizzo delle nuove tecnologie, presenta “Elements”, il calendario Pirelli 2026. Norfolk nell’Essex, Londra e New York i set. 22 fotografie, a favore di obiettivo 11 donne. 11 protagoniste, 11 storie, 11 personalità in rappresentanza ognuna di un elemento naturale. Ci sono anche Tilda Swinton, FKA twigs, Adria Arjona, Susie Cave, Du Juan, Venus Williams e Gwendoline Christie. Età e nudo non sono la guida, la fascinazione sì. Immagine dopo immagine, il racconto è un viaggio di inclusività, di consapevolezza, di forza, tanto contemporaneo quanto ancestrale.

L’incontro a Praga Le parole di Sølve Sundsbø, fotografo e regista “Si tratta di connessioni con la natura in modo astratto, si tratta di da dove veniamo e dove siamo. Questo calendario per me è un po' una cosa freudiana perché vivo in una città ma vorrei vivere nella natura, è stata una fuga. Ho 55 anni, quindi per me è naturale lavorare con persone con le quali mi trovo a mio agio, alcune sono più giovani, altre meno, l’età è irrilevante. Ci sono persone con cui ho lavorato per molto tempo e ci sono nuove persone, questo rende tutto ancor più interessante. Il problema non è la tecnologia, è come lo usiamo. In questo calendario non c’è intelligenza artificiale, quindi in questo senso è più analogico. Penso che l’I.A. possa essere uno strumento incredibile per il futuro, ma in mani sbagliate può essere spaventosa. Approfondimento Calendario Pirelli: "Elements" il backstage di the Cal 2026

Le parole di Venus Williams, campionessa di Tennis e stilista. Lei per il calendario Pirelli è il fuoco “Sono una persona calma ma con il fuoco dentro, uso il fuoco in modo giusto. Non bisogna usare il fuoco tutto il tempo, troppo può essere pericoloso. Penso di aver usato il fuoco molto bene nella mia vita, nella mia carriera e penso che sia il perfetto elemento per un'atleta”. E continua: “La bellezza è fiducia, è il coraggio di essere se stessi, di seguire il proprio cammino. Tutti conoscono Pirelli e tutti conoscono il calendario Pirelli, tutti sanno che è un enorme onore essere in The Cal. Sono felice e spero che non sia l'ultima volta”. Le parole di Gwendoline Christie, attrice britannica protagonista in Il trono di spade. Lei è l’etere in foto “Quello che amo del Calendario Pirelli è che è sempre in evoluzione nella sua rappresentazione di cosa la bellezza possa essere, è sempre più inclusivo, più aperto. L’etere è l’elemento di connessione che connette tutto. L'idea di rappresentare l’unione è molto significativa per me. L’idea di rappresentare l’energia, un interscambio energetico, mi ha permesso di iniziare un viaggio creativo, è un elemento misterioso, energetico".

Le parole di Eva Herzigova, top model e attrice. L’acqua il suo elemento “Ci sono tanti punti di riferimento in questo calendario molto importanti. Primo la natura: siamo sempre più alla ricerca di un albero da abbracciare nel verde perché siamo sempre più chiusi in questo mondo digitale. La donna rappresenta madre natura, la forza e il carattere delle donne. Per me l'acqua è un po' misteriosa, è libertà, è dove ti devi lasciare andare. Non puoi controllare niente nell'acqua e quindi è un abbandono, è un insegnamento da parte della natura che ci dice di lasciarci andare”.

Le parole di Irina Shayk, supermodella. Lei è il vento “Il vento porta molti cambiamenti, è imprevedibile, non sai mai cosa accadrà, il vento è sempre in cerca di libertà, mi ci ritrovo molto, mi sento vento. Per me la bellezza è qualcosa che riguarda il nostro io interno. Ogni volta che faccio una maschera di bellezza, mia figlia mi dice: 'Mma mamma sei bella dentro dimenticati del fuori!'. E io le rispondo che voglio unire il dentro e il fuori. Nei nostri giorni ci sono tanti standard di bellezza, vogliamo sempre di più. Credo si debba fare un passo indietro e sentirci a nostro agio nella nostra pelle. Dobbiamo celebrare da dove veniamo, chi siamo, cosa rappresentiamo come donne. Se si è a proprio agio con se stessi possiamo emanare luce". Approfondimento Calendario Pirelli 2026, le foto del backstage