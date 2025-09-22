Stile e dinamismo, debutta “Pirelli Lifestyle Collection 2025/26"

Qualità, design e innovazione: capi d’abbigliamento che sono prodotti in Italia, caratterizzati da lavorazioni che si ispirano alla passione di Pirelli per la velocità, il design e lo stile. Con oltre trent’anni di esperienza nel mondo dell’abbigliamento sportivo, Denis Deković porta la sua visione. La collezione consolida la collaborazione avviata lo scorso marzo con la Special Edition dei Podium Caps, indossati dai piloti di Formula 1®. Abbiamo incontrato il designer a Milano.

“L'idea nasce da una sfida: Pirelli, che è un marchio top nel mondo, secondo me doveva andare oltre la gomma", ci dice. "Non c'è modo migliore per collegarsi alle generazioni più giovani se non attraverso l’abbigliamento con cui possono esprimersi. Poi abbiamo individuato due temi dalla storia e dal DNA di Pirelli, il mondo motorsport e il calendario Pirelli, sono due pilastri di Pirelli. Abbiamo iniziato a lavorare su queste due strade diverse che hanno un collegamento molto forte che è The Culture of Excellence, la cultura dell'eccellenza. Non volevamo fare moda. Sono pezzi essenziali che tutti noi abbiamo nell’ armadio e che amiamo, la t-shirt, la felpa, il giubbotto, il varsity jacket o un mechanic jacket, pezzi molto semplici, però ricontestualizzati al 2025, a livello di forma, a livello di colore, a livello di applicazione di grafica. Abbiamo parlato molto di velocità all'inizio di questo progetto, però poi le gare si decidono nelle frenate, non nelle accelerate, questa collezione è disegnata per le frenate, per rallentare prima di riaccelerare verso il prossimo traguardo. Abbiamo pensato a un momento della vita dove tutto rallenta per poterci anche godere l’attimo”.

Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion, sottolinea:

“Crediamo, come su altri progetti, che sia corretto rimanere su tirature limitate e in qualche modo proporre dei pezzi unici. Ci rivolgiamo a un target sicuramente internazionale, young, parliamo sicuramente di un target giovane presente in varie location nel mondo. Questo è un momento di grande salute del brand Pirelli, lo vediamo dalle ricerche, lo vediamo da aspetti come il prestigio, la tecnologia, la performance, l'heritage. Credo che attraverso il progetto Pirelli Lifestyle noi stiamo anche raccontando una storia che poi è rappresentata da questi capi esclusivi”.