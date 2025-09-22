Stile e dinamismo, debutta “Pirelli Lifestyle Collection 2025/26"

Due nuove capsule: Racing Team e The Cal, presentate in anteprima assoluta alla vigilia della Milano Fashion Week. Per la speciale occasione, un evento serale con DJ set e allestimenti dedicati
Qualità, design e innovazione: capi d’abbigliamento che sono prodotti in Italia, caratterizzati da lavorazioni che si ispirano alla passione di Pirelli per la velocità, il design e lo stile. Con oltre trent’anni di esperienza nel mondo dell’abbigliamento sportivo, Denis Deković porta la sua visione. La collezione consolida la collaborazione avviata lo scorso marzo con la Special Edition dei Podium Caps, indossati dai piloti di Formula 1®. Abbiamo incontrato il designer a Milano.
“L'idea nasce da una sfida: Pirelli, che è un marchio top nel mondo, secondo me doveva andare oltre la gomma", ci dice. "Non c'è modo migliore per collegarsi alle generazioni più giovani se non attraverso l’abbigliamento con cui possono esprimersi. Poi abbiamo individuato due temi dalla storia e dal DNA di Pirelli, il mondo motorsport e il calendario Pirelli, sono due pilastri di Pirelli. Abbiamo iniziato a lavorare su queste due strade diverse che hanno un collegamento molto forte che è The Culture of Excellence, la cultura dell'eccellenza. Non volevamo fare moda. Sono pezzi essenziali che tutti noi abbiamo nell’ armadio e che amiamo, la t-shirt, la felpa, il giubbotto, il varsity jacket o un mechanic jacket, pezzi molto semplici, però ricontestualizzati al 2025, a livello di forma, a livello di colore, a livello di applicazione di grafica. Abbiamo parlato molto di velocità all'inizio di questo progetto, però poi le gare si decidono nelle frenate, non nelle accelerate, questa collezione è disegnata per le frenate, per rallentare prima di riaccelerare verso il prossimo traguardo. Abbiamo pensato a un momento della vita dove tutto rallenta per poterci anche godere l’attimo”.
Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion, sottolinea:
“Crediamo, come su altri progetti, che sia corretto rimanere su tirature limitate e in qualche modo proporre dei pezzi unici. Ci rivolgiamo a un target sicuramente internazionale, young, parliamo sicuramente di un target giovane presente in varie location nel mondo. Questo è un momento di grande salute del brand Pirelli, lo vediamo dalle ricerche, lo vediamo da aspetti come il prestigio, la tecnologia, la performance, l'heritage. Credo che attraverso il progetto Pirelli Lifestyle noi stiamo anche raccontando una storia che poi è rappresentata da questi capi esclusivi”.
Le Capsule
Racing Team si compone di quattro capi: T-shirt in jersey nella versione maniche corte e maniche lunghe; una felpa con cappuccio in French Terry e una souvenir jacket in cotone con maniche in pelle.
The Victory Long Sleeve
Un capo essenziale che incarna lo spirito del motorsport in chiave contemporanea. Realizzata in cotone premium e caratterizzata da una vestibilità moderna e unisex, la Victory Long Sleeve si distingue per l’iconica tonalità gialla di Pirelli. Le grafiche si ispirano all’iconografia classica delle corse, con stampe sulle maniche che richiamano la disposizione dinamica di sponsor ed emblemi del motorsport. Il design, eseguito con tecniche miste, combina stampe gommate - estensione dell’universo dei pneumatici Pirelli, con dettagli ricamati che conferiscono artigianalità, profondità e matericità. Un’etichetta tessile intrecciata sul retro richiama le insegne dei circuiti leggendari.
The Grid Tee
Realizzata in cotone pesante per garantire struttura e resistenza, con una vestibilità unisex raffinata. In nero classico, diventa una tela per grafiche ispirate al motorsport, che richiamano l’energia e la disposizione tipica della cultura racing. Il dettaglio distintivo è il logo Pirelli giallo tono su tono, in finitura gommata: un elemento tattile che richiama l’universo dei pneumatici. Bilanciata da motivi ricamati e stampati, la composizione esprime un’estetica decisa e misurata.
The Pit Jacket
Ispirata alla classica giacca da meccanico, è realizzata in resistente canvas e caratterizzata da una vestibilità unisex moderna che unisce funzionalità e design ricercato. L’iconografia racing prende vita attraverso grafiche ricamate e dettagli gommati, tra cui il logo Pirelli.
The Apex Hoodie
Realizzata in pregiato French Terry e caratterizzata da una vestibilità unisex moderna, la Apex Hoodie coniuga funzionalità tecnica e cura artigianale. L’iconografia motorsport prende forma attraverso grafiche ricamate e il patch gommato giallo Pirelli. Le zip di ventilazione sotto le braccia aggiungono un tocco tecnico, garantendo adattabilità e comfort in movimento.
Approfondimento
Calendario Pirelli: "Elements" il backstage di the Cal 2026
“The Cal” attesa per Ottobre
La seconda capsule si compone di tre capi, senza tempo è il filo rosso, come l'arte che sa leggere l'oggi guardando al domani e che da sempre caratterizza l'iconico calendario Pirelli. Tra ricami, stampe gommate, dettagli intrecciati, la capsule viene presentata in toni terra e nero.
The Chronicle Tee
La T-shirt è realizzata in cotone pesante con una vestibilità unisex, le grafiche circolari richiamano il ritmo dei mesi e dei momenti. Presenta stampe in gomma tattili e la tonalità marrone terra.
The Legacy Crewneck
Un capo essenziale elevato a icona, la felpa Legacy è realizzata in morbido French Terry, nella tonalità marrone terra, e tagliata in una vestibilità unisex moderna. Le grafiche ricamate reinterpretano il linguaggio visivo del Calendario, mentre l’etichetta tessile gialla Pirelli aggiunge una firma artigianale di autenticità. Le cerniere di ventilazione sotto le braccia apportano un tocco tecnico, offrendo adattabilità e comfort in movimento.
The Archive Jacket
Dalla silhouette essenziale, la giacca Archive, realizzata con una miscela pregiata di lana ed eco-pelle, incarna durabilità e raffinatezza. La sua estetica minimale, conferita anche dal total black, è valorizzata da grafiche ricamate e dall’iconico giallo del logo Pirelli.