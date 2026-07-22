Per l'abbraccio col pubblico del Festival cinematografico dedicato ai bambini e ai ragazzi, le star scelgono lo stile casual e l'eleganza contemporanea da giorno. La kermesse che si svolge ogni anno in pieno luglio è l'occasione per godere delle anteprime di nuovi e attesi progetti del grande e piccolo schermo e di spunti di stile estivo e rilassato. Qui, una carrellata degli ospiti nazionali e internazionali dell'evento in corso fino al 25 luglio

A cura di Vittoria Romagnuolo