Ai David di Donatello 2026, Lino Musella conquista il premio come miglior attore non protagonista per Nonostante e dal palco pronuncia un discorso politico e civile. Citando Robert De Niro, l’attore definisce il cinema “una minaccia per gli autocrati fascisti” insieme a teatro, musica e poesia. Poi ringrazia “donne e uomini della Global Sumud Flotilla” e conclude con un appello netto: “Non smetterò mai di dire Palestina libera”.