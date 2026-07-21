Minerva - La scuola racconta le vicende degli allievi, degli studenti anziani e degli insegnanti del liceo militare Minerva, una antica accademia militare situata a Portici, alle pedici del Vesuvio, a pochi chilometri dalla città di Napoli.

La storia comincia con un nuovo anno e nuovi ingressi nella scuola. Gli aspiranti studenti, adolescenti di varia estrazione, molti diversi e spinti dalle motivazioni più disparate, devono superare le selezioni per entrare ufficialmente a far parte della scuola. Le prove sono durissime. Le regole sono tante e la disciplina è ferrea.

Tra i nuovi arrivati spiccano tre ragazzi che legano più o meno subito, stretti dalla voglia di resistere: Salvo, Vincenzo e Camilla.

Il primo è cresciuto in una casa famiglia e vuole entrare in accademia per riscattarsi. Il secondo non è portato per la vita militare ma vuole emulare la carriera di suo padre. La terza è una ragazza milanese, ribelle e viziata a cui la Minerva sta stretta.

I tre dovrannno subito far fronte alle loro insicurezze, per reggere il confronto con gli allievi più grandi, decisi a metterli alla prova almeno quanto gli adulti, insegnanti e comandanti, militari navigati ma anche loro profondamente umani.