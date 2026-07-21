Minerva - La scuola, anteprima a Giffoni. Trama, cast della serie Netflix girata a PorticiSerie TV
Introduzione
Al Giffoni Film Festival il calendario della quinta giornata della kermesse in corso fino al 25 luglio ospita l'anteprima dei primi due episodi di Minerva - La scuola, la nuova serie televisiva prodotta da Roberto Sessa per Picomedia in uscita su Netflix dal 22 settembre in streaming e visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Lo show, un teen drama ambientato in un liceo militare di Portici, a pochi chilometri da Napoli, è firmato da Ivan Silvestrini e vede la partecipazione nel cast principale di Massimiliano Gallo, Irene Maiorino e Cristiana Capotondi. Tra i giovani studenti/allievi, invece, gli attori Ciro Minopoli, Biagio Venditti, Margherita Buoncristiani, Giulio Brizzi e Nicole Malaji, tutti presenti alla presentazione stampa del titolo alla Reggia di Portici, location principale della serie. Nel pomeriggio del 21 luglio, il cast e i realizzatori sono attesi poi al Festival di Giffoni per la sfilata sul Blue Carpet e l'incontro col pubblico al termine della proiezione dei primi due episodi della serie in Sala Truffaut.
Seguono le informazioni sullo show, coi dettagli sulla trama, gli interpreti e le location.
Quello che devi sapere
Minerva - La scuola, quando esce e dove vederla
Minerva - La scuola, serie televisiva di genere drammatico per young adult, arriva in streaming su Netflix dal 22 settembre, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Il ciclo di episodi di debutto è composto da 8 puntate lunghe circa cinquanta minuti ciascuna.
il soggetto è originale, di Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, anche sceneggiatori con Michela Straniero.
Lo show è una produzione di Roberto Sessa per Picomedia.
La trama della serie
Minerva - La scuola racconta le vicende degli allievi, degli studenti anziani e degli insegnanti del liceo militare Minerva, una antica accademia militare situata a Portici, alle pedici del Vesuvio, a pochi chilometri dalla città di Napoli.
La storia comincia con un nuovo anno e nuovi ingressi nella scuola. Gli aspiranti studenti, adolescenti di varia estrazione, molti diversi e spinti dalle motivazioni più disparate, devono superare le selezioni per entrare ufficialmente a far parte della scuola. Le prove sono durissime. Le regole sono tante e la disciplina è ferrea.
Tra i nuovi arrivati spiccano tre ragazzi che legano più o meno subito, stretti dalla voglia di resistere: Salvo, Vincenzo e Camilla.
Il primo è cresciuto in una casa famiglia e vuole entrare in accademia per riscattarsi. Il secondo non è portato per la vita militare ma vuole emulare la carriera di suo padre. La terza è una ragazza milanese, ribelle e viziata a cui la Minerva sta stretta.
I tre dovrannno subito far fronte alle loro insicurezze, per reggere il confronto con gli allievi più grandi, decisi a metterli alla prova almeno quanto gli adulti, insegnanti e comandanti, militari navigati ma anche loro profondamente umani.
Il cast della serie Netflix
Massimiliano Gallo, volto popolarissimo del grande e del piccolo schermo, è il comandante della scuola Minerva, Achille Giordano.
Irene Maiorino, star de L'amica geniale, è Teresa Bonaiuto, vicecomandante.
Cristiana Capotondi è una insegnante di filosofia, una civile, Laura Canali.
Anche Raiz, già visto in Mare Fuori, è nel gruppo degli adulti col ruolo di Gaetano Esposito.
Salvo è Ciro Minopoli, apparso nel film Criature, Vincenzo è Biagio Venditti, già visto nella serie DI4RI, Camilla è Margherita Buonsalvino, nel cast del film Qualcosa di lilla. Simone Secce è Diego, Nicole Malaj è Rachele, Giulio Brizzi, visto in Adorazione, è Max. Paola è Beatrice Savignani, nel cast del film di Muccino Le cose non dette.
Tra gli altri attori anche Michele Rosiello e Andrea Giannini.
Le location della serie: La Reggia di Portici
La Reggia di Portici, imponente residenza reale settecentesca nata per volontà della famiglia reale borbonica come residenza estiva, edificata tra il mare e il Vesuvio, a poca distanza dagli scavi di Ercolano, è la location principale di Minerva - La serie.
Le sue sale affrescate, i corridoi coi pavimenti in cotto, i cortili esterni e i giardini, sono state trasformate nella finzione nei luoghi della serie Netflix, risultando assolutamente compatibili con la storia che racconta la disciplina dell'universo militare che ha molti punti di contatto col mondo antico di cui la Reggia racchiude la storia.
Oggi centro museale e sede della Facoltà di Agraria dell'Università di Napoli Federico II, la Reggia di Portici ha ospitato il set della serie per quasi cinque mesi diventando non una semplice cornice ma una protagonista della storia.
Il cast ha accompagnato la stampa alla presentazione attraverso le sale scelte per le riprese.
Nelle scene della serie sarà possibile riconoscere la Biblioteca, la Sala Pompeiana, convertita nella stanza del Comandante Giordano, la Sala delle Udienze, usata come sala professori, la Sala delle Guardie, trasformata nella sala del Giuramento degli allievi.