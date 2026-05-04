Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Calendario Pirelli 2027 dedicato all’India, due fotografi firmano il progetto

Spettacolo
Raghu Rai - @Pirelli Calendar Press Office

Il Pirelli annuncia che il Calendario 2027 sarà dedicato all’India, segnando una svolta storica con due fotografi: Sølve Sundsbø e Raghu Rai. Dopo la scomparsa di Rai, il progetto sarà completato dalla figlia Avani Rai. Il calendario unirà visione documentaria e stile contemporaneo per raccontare l’anima e la diversità dell’India

Per la prima volta nella sua storia, il Calendario Pirelli 2027 sarà dedicato all’India e vedrà la partecipazione di due fotografi: il norvegese Sølve Sundsbø, già autore dell’edizione 2026, e il grande maestro indiano Raghu Rai, recentemente scomparso. Negli ultimi mesi, Rai aveva lavorato a una serie di immagini pensate come un racconto autentico del suo Paese, intrecciando memoria personale e visione contemporanea. In accordo con la famiglia, Pirelli ha deciso di portare a compimento il progetto, affidandone la realizzazione alla figlia Avani Rai, fotografa di fama internazionale, che ha scelto di raccogliere l’eredità artistica del padre e trasformarla in un tributo vivo e personale.

due visioni diverse tra memoria e innovazione

Accanto a questo sguardo intimo, si affiancherà quello di Sølve Sundsbø, chiamato a offrire una prospettiva complementare e innovativa. L’incontro tra la sua estetica sperimentale e la sensibilità di Avani Rai darà vita a un dialogo visivo capace di raccontare l’India in tutta la sua complessità e ricchezza. Un progetto a due voci che diventa anche omaggio alla memoria di Raghu Rai, celebrandone l’eredità attraverso uno sguardo condiviso e profondamente contemporaneo.

Raghu Rai e Avani Rai
Sølve Sundsbø

Spettacolo: Ultime notizie

Casadilego, album Silenzio (tutto di me): "Sognare avvicina felicità"

Fabrizio Basso

Stanotte il Met Gala 2026 a New York, quando e dove vederlo in diretta

Spettacolo

L'evento benefico di gala e raccolta fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan...

Oggi è lo Star Wars Day, collezioni in uscita e best-seller. FOTO

Spettacolo

La data, celebrata dai fan di tutto il mondo, nasce dall’assonanza tra “May the fourth” (il 4...

11 foto

Buon compleanno, Serena Brancale: la cantante compie 37 anni. FOTO

Musica

Oggi, lunedì 4 maggio, Serena Brancale compie 37 anni. A febbraio la cantautrice e...

15 foto

Breve storia d'amore, il film con Pilar Fogliati da stasera su Sky

Cinema sky cinema

Un racconto intimo e contemporaneo sulle relazioni e le loro fragilità. Breve storia d’amore,...

Spettacolo: Per te