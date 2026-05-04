Il Pirelli annuncia che il Calendario 2027 sarà dedicato all’India, segnando una svolta storica con due fotografi: Sølve Sundsbø e Raghu Rai. Dopo la scomparsa di Rai, il progetto sarà completato dalla figlia Avani Rai. Il calendario unirà visione documentaria e stile contemporaneo per raccontare l’anima e la diversità dell’India

Per la prima volta nella sua storia, il Calendario Pirelli 2027 sarà dedicato all’India e vedrà la partecipazione di due fotografi: il norvegese Sølve Sundsbø, già autore dell’edizione 2026, e il grande maestro indiano Raghu Rai, recentemente scomparso. Negli ultimi mesi, Rai aveva lavorato a una serie di immagini pensate come un racconto autentico del suo Paese, intrecciando memoria personale e visione contemporanea. In accordo con la famiglia, Pirelli ha deciso di portare a compimento il progetto, affidandone la realizzazione alla figlia Avani Rai, fotografa di fama internazionale, che ha scelto di raccogliere l’eredità artistica del padre e trasformarla in un tributo vivo e personale.