2/11 ©Getty

Benny Safdie è una figura molto apprezzata a Hollywood. Brillante e poliedrico, ha dimostrato versatilità anche nelle vesti di attore, distinguendosi in numerose pellicole d'autore per le sue doti drammatiche. Christopher Nolan lo ha chiamato sul set per la seconda volta con Odissea. L'esordio al servizio del regista premio Oscar è in Oppenheimer. Ha poi recitato anche in Pieces of a Woman di Kornél Mundruczó e in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson.

Odissea, il cast alla première del film di Christopher Nolan a Londra. FOTO