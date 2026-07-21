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Lo speciale sull'Odissea di Christopher Nolan
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Chi è Benny Safdie, l'interprete di Agamennone nell'Odissea di Christopher Nolan. FOTO

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Universal via Webphoto - Webphoto

Regista, sceneggiatore, montatore, produttore, attore richiestissimo a Hollywood, oggi ancora più popolare grazie al ruolo di Re Agamennone nel kolossal di Nolan nel quale recita col volto quasi completamente coperto da un elmo molto discusso (ma assolutamente efficace). Ecco chi è Benny Safdie, che ha iniziato a fare cinema con suo fratello Josh (regista di "Marty Supreme") e che si è distinto come autore anche a Venezia

A cura di Vittoria Romagnuolo

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