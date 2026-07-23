Capo Plaza, la possibile scaletta del concerto a Riccione

A pochi mesi dall’uscita di 4U EP, il 25 luglio il rapper, all’anagrafe Luca D’Orso, inaugurerà la tournée estiva con l’appuntamento inserito nella rassegna Riccione Music City. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite al concerto di Catania nel luglio dello scorso anno:

Dopo il concerto a Riccione, il 29 luglio il rapper salirà sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Successivamente, Capo Plaza si esibirà nelle città di Napoli, Alghero, Palermo, Firenze e Bari. Ecco tutte le date del Summer Tour 2026:

29 luglio, Roma - Auditorium Parco della Musica

30 luglio, Napoli - Noisy Naples Festival

20 agosto, Alghero - Alguer Summer Festival

22 agosto, Palermo - Dream Pop Fest Palermo

5 settembre, Firenze - Decibel Open Air

6 settembre, Bari - Sottosopra Fest

Capo Plaza è tra le voci rap più amate della scena italiana. Nel 2018 il cantante ha pubblicato 20 conquistando ben sei dischi di platino. Oltre agli album Plaza e Ferite, nel corso degli anni il rapper ha lanciato anche alcuni mixtape. Tra le sue canzoni più note troviamo sicuramente Giovani fuoriclasse, Non cambierò mai, Street e Capri Sun. Spazio anche alle collaborazioni: da Vetri neri con Ava e Anna a Non basta mai con Bresh e Tony Effe.