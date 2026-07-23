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Capo Plaza, la possibile scaletta del concerto a Riccione

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo il concerto a Riccione, il 29 luglio il rapper salirà sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Successivamente, Capo Plaza si esibirà nelle città di Napoli, Alghero, Palermo, Firenze e Bari

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Sabato 25 luglio Capo Plaza alzerà il sipario sul Summer Tour 2026 con lo spettacolo in programma a Riccione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

riccione music city, la possibile scaletta del concerto di capo plaza

A pochi mesi dall’uscita di 4U EP, il 25 luglio il rapper, all’anagrafe Luca D’Orso, inaugurerà la tournée estiva con l’appuntamento inserito nella rassegna Riccione Music City. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Catania nel luglio dello scorso anno:

  • Giovane fuoriclasse
  • Allenamento #1
  • Allenamento #2
  • Allenamento #3
  • Allenamento #4
  • Acqua passata
  • Lo so che
  • Look Back at It
  • Nisida
  • Ne è valsa la pena
  • VVS
  • Nuovo inizio
  • Soldi arrotolati
  • Sottovuoto
  • Pookie
  • Tesla
  • Uno squillo
  • Forte e chiaro
  • Non fare così
  • Ancora Qua
  • Vetri Neri
  • Capri Sun
  • Giovane fuoriclasse

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Dopo il concerto a Riccione, il 29 luglio il rapper salirà sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Successivamente, Capo Plaza si esibirà nelle città di Napoli, Alghero, Palermo, Firenze e Bari. Ecco tutte le date del Summer Tour 2026:

  • 29 luglio, Roma - Auditorium Parco della Musica
  • 30 luglio, Napoli - Noisy Naples Festival
  • 20 agosto, Alghero - Alguer Summer Festival
  • 22 agosto, Palermo - Dream Pop Fest Palermo
  • 5 settembre, Firenze - Decibel Open Air
  • 6 settembre, Bari - Sottosopra Fest

Capo Plaza è tra le voci rap più amate della scena italiana. Nel 2018 il cantante ha pubblicato 20 conquistando ben sei dischi di platino. Oltre agli album Plaza e Ferite, nel corso degli anni il rapper ha lanciato anche alcuni mixtape. Tra le sue canzoni più note troviamo sicuramente Giovani fuoriclasse, Non cambierò mai, Street e Capri Sun. Spazio anche alle collaborazioni: da Vetri neri con Ava e Anna a Non basta mai con Bresh e Tony Effe.

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