Capo Plaza, la possibile scaletta del concerto a Riccione

Dopo il concerto a Riccione, il 29 luglio il rapper salirà sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Successivamente, Capo Plaza si esibirà nelle città di Napoli, Alghero, Palermo, Firenze e Bari
Sabato 25 luglio Capo Plaza alzerà il sipario sul Summer Tour 2026 con lo spettacolo in programma a Riccione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
riccione music city, la possibile scaletta del concerto di capo plaza
A pochi mesi dall’uscita di 4U EP, il 25 luglio il rapper, all’anagrafe Luca D’Orso, inaugurerà la tournée estiva con l’appuntamento inserito nella rassegna Riccione Music City. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Catania nel luglio dello scorso anno:
- Giovane fuoriclasse
- Allenamento #1
- Allenamento #2
- Allenamento #3
- Allenamento #4
- Acqua passata
- Lo so che
- Look Back at It
- Nisida
- Ne è valsa la pena
- VVS
- Nuovo inizio
- Soldi arrotolati
- Sottovuoto
- Pookie
- Tesla
- Uno squillo
- Forte e chiaro
- Non fare così
- Ancora Qua
- Vetri Neri
- Capri Sun
- Giovane fuoriclasse
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Dopo il concerto a Riccione, il 29 luglio il rapper salirà sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Successivamente, Capo Plaza si esibirà nelle città di Napoli, Alghero, Palermo, Firenze e Bari. Ecco tutte le date del Summer Tour 2026:
- 29 luglio, Roma - Auditorium Parco della Musica
- 30 luglio, Napoli - Noisy Naples Festival
- 20 agosto, Alghero - Alguer Summer Festival
- 22 agosto, Palermo - Dream Pop Fest Palermo
- 5 settembre, Firenze - Decibel Open Air
- 6 settembre, Bari - Sottosopra Fest
Capo Plaza è tra le voci rap più amate della scena italiana. Nel 2018 il cantante ha pubblicato 20 conquistando ben sei dischi di platino. Oltre agli album Plaza e Ferite, nel corso degli anni il rapper ha lanciato anche alcuni mixtape. Tra le sue canzoni più note troviamo sicuramente Giovani fuoriclasse, Non cambierò mai, Street e Capri Sun. Spazio anche alle collaborazioni: da Vetri neri con Ava e Anna a Non basta mai con Bresh e Tony Effe.
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