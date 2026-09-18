Ultimo, è uscito il singolo TUTTO: testo e significato

Il cantautore romano ha scritto “la canzone più importante della mia vita, una di quelle che ti cambiano dentro per sempre”, all’alba dopo il rientro dal Raduno degli Ultimi, il maxi-concerto che il 4 luglio 2026 aveva tenuto a Tor Vergata davanti a 250.000 persone. La canzone dà anche il titolo alla pellicola Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata di Giorgio Testi, che arriverà nei cinema dal 22 al 30 settembre 2026

Il 18 settembre 2026 Ultimo ha pubblicato il singolo Tutto per Ultimo Records. Il cantautore romano, all’anagrafe Niccolò Moriconi, 30 anni, ha scritto “ la canzone più importante della mia vita, una di quelle che ti cambiano dentro per sempre ”, all’ alba dopo il rientro dal Raduno degli Ultimi , il maxi-concerto che il 4 luglio 2026 aveva tenuto a Tor Vergata davanti a 250.000 persone . Il brano è firmato da Niccolò Moriconi, è prodotto da Davide Simonetta e dà il titolo alla pellicola Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata di Giorgio Testi, che arriverà nei cinema dal 22 al 30 settembre 2026 e che ha già registrato 70 mila presenze in prevendita.

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IL TESTO

Tutto

Tutto

Tutto

Io non sono bravo a fare quello che ride

Nelle foto di gruppo e nelle serate estive

Io non sono bravo, ma dovresti saperlo

Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro

E ti parlo da un’ora, ma non uso parole

Ma un linguaggio che vola e che va dove vuole

Ma siediti accanto a me

Mi manca il prato, a piedi nudi

Suonare senza leggere spartiti

Mi manchi tu, però non te lo dico

Tu che cerchi me, mentre io cerco il vino

E mi manca quando mi mancava questo

Sedersi sopra un marciapiede lercio

E adesso tu, col tuo volto distrutto

Mi dici: “Piangi, proprio te che hai tutto?”

“Tutto”, che poi che cosa è tutto

Io non so cosa è “tutto”

Io non sono bravo a mostrare emozione

Nella vita non riesco a diventare canzone

Quando mi siedo al piano, è come se non fossi

Quello lì sul divano, quello di tutti i giorni

Perché scrivere è sacro, tu mi guardi negli occhi

Tu mi chiami per nome e vedi infiniti mondi

Ma siediti acconto a me

Mi manca Paolo e la cantina sotto

C’era Perfect Day ad un volume assurdo

Ci chiedevamo della vita al centro

Se era meglio o peggio, se era zero o cento

E mi manca il letto, il comodino accanto

Scrivevo: “Dio, vorrei un mio concerto

La gente sotto e la mia voce al centro”

E adesso qui c’è tutto, ma continua il freddo

Il freddo

Lo so che adesso puoi trovarlo assurdo

Ma io sento freddo anche se per te ho tutto

Tutto

Lo so che adesso puoi trovarlo assurdo

Ma io sento freddo anche se per te ho tutto