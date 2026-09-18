Ultimo, è uscito il singolo TUTTO: testo e significato

Il cantautore romano ha scritto “la canzone più importante della mia vita, una di quelle che ti cambiano dentro per sempre”, all’alba dopo il rientro dal Raduno degli Ultimi, il maxi-concerto che il 4 luglio 2026 aveva tenuto a Tor Vergata davanti a 250.000 persone. La canzone dà anche il titolo alla pellicola Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata di Giorgio Testi, che arriverà nei cinema dal 22 al 30 settembre 2026
Il 18 settembre 2026 Ultimo ha pubblicato il singolo Tutto per Ultimo Records. Il cantautore romano, all’anagrafe Niccolò Moriconi, 30 anni, ha scritto “la canzone più importante della mia vita, una di quelle che ti cambiano dentro per sempre”, all’alba dopo il rientro dal Raduno degli Ultimi, il maxi-concerto che il 4 luglio 2026 aveva tenuto a Tor Vergata davanti a 250.000 persone. Il brano è firmato da Niccolò Moriconi, è prodotto da Davide Simonetta e dà il titolo alla pellicola Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata di Giorgio Testi, che arriverà nei cinema dal 22 al 30 settembre 2026 e che ha già registrato 70 mila presenze in prevendita.
IL TESTO
Tutto
Tutto
Tutto
Io non sono bravo a fare quello che ride
Nelle foto di gruppo e nelle serate estive
Io non sono bravo, ma dovresti saperlo
Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro
E ti parlo da un’ora, ma non uso parole
Ma un linguaggio che vola e che va dove vuole
Ma siediti accanto a me
Mi manca il prato, a piedi nudi
Suonare senza leggere spartiti
Mi manchi tu, però non te lo dico
Tu che cerchi me, mentre io cerco il vino
E mi manca quando mi mancava questo
Sedersi sopra un marciapiede lercio
E adesso tu, col tuo volto distrutto
Mi dici: “Piangi, proprio te che hai tutto?”
“Tutto”, che poi che cosa è tutto
Io non so cosa è “tutto”
Io non sono bravo a mostrare emozione
Nella vita non riesco a diventare canzone
Quando mi siedo al piano, è come se non fossi
Quello lì sul divano, quello di tutti i giorni
Perché scrivere è sacro, tu mi guardi negli occhi
Tu mi chiami per nome e vedi infiniti mondi
Ma siediti acconto a me
Mi manca Paolo e la cantina sotto
C’era Perfect Day ad un volume assurdo
Ci chiedevamo della vita al centro
Se era meglio o peggio, se era zero o cento
E mi manca il letto, il comodino accanto
Scrivevo: “Dio, vorrei un mio concerto
La gente sotto e la mia voce al centro”
E adesso qui c’è tutto, ma continua il freddo
Il freddo
Lo so che adesso puoi trovarlo assurdo
Ma io sento freddo anche se per te ho tutto
Tutto
Lo so che adesso puoi trovarlo assurdo
Ma io sento freddo anche se per te ho tutto
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"Questa canzone mi fa male e bene allo stesso momento, l'ho finita di scrivere all'alba tornato dal grande concerto di quest'estate”, ha raccontato sui social Ultimo in merito alla canzone Tutto. “Quando arrivi ad avere "tutto", ti siedi sul divano guardi fuori ed è come se tu non avessi più scuse per sentire alcun tipo di mancanza. Una persona a cui voglio molto bene mi ha guardato e detto: “Stai a piange te che hai tutto!?”. E da quel momento quella frase ha creato una crepa dentro di me. “Che poi che cosa è TUTTO!?". Gli ho risposto. Perché alla fine tutti siamo dentro una rincorsa perenne. Siamo dentro questo stupido gioco fatto con regole strane. Forse guardiamo tutti dal lato sbagliato? Forse TUTTO è un marciapiede lercio e 4 birre con chi ami. Forse TUTTO per me era stare con Paoletto a cantare Perfect Day ogni pomeriggio? Forse basterebbe soltanto prendere quello che arriva e basta”.
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- 14 giugno – Bologna, Stadio Dall’Ara
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- 21 giugno – Milano, Stadio San Siro
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- 25 giugno – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
- 28 giugno – Messina, Stadio Franco Scoglio
- 29 giugno – Messina, Stadio Franco Scoglio
- 3 luglio – Reggio Calabria, Stadio Granillo
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- 7 luglio – Bari, Stadio San Nicola
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- 16 luglio – Torino, Allianz Stadium
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