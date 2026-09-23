Lionel Richie ricoverato per problemi cardiaci, sospeso il tour

Il cantante, 77 anni, che recentemente aveva avuto alcuni malori, si è sottoposto a un intervento chirurgico per curare la fibrillazione atriale. Ora salterà tre date del tour con gli Earth, Wind & Fire Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo essere stato ricoverato in ospedale, ed essersi sottoposto a un intervento chirurgico per curare la fibrillazione atriale, Lionel Richie, 77 anni, salterà tre date del suo tour con gli Earth, Wind & Fire, nello specifico i concerti inizialmente previsti il 26 settembre a San Francisco, in California, il 30 settembre a Chicago, in Illinois, e il 2 ottobre a Columbus, in Ohio. “Lionel si è sottoposto a una procedura standard per la fibrillazione atriale”, ha dichiarato il rappresentante del cantante in un comunicato stampa rilasciato alla rivista Variety. “Il medico ha detto che tutto è andato alla perfezione...Lionel sta benissimo, ma si prenderà un periodo di riposo e tornerà presto sul palco”. L’operazione non sarebbe stata eseguita in circostanze di emergenza. La Mayo Clinic descrive la procedura come “un trattamento per un battito cardiaco irregolare e spesso molto rapido...Il trattamento utilizza energia termica, energia fredda o impulsi elettrici ad alta energia per creare minuscole cicatrici in un’area del cuore. I segnali che comandano al cuore di battere non possono passare attraverso il tessuto cicatriziale. Pertanto, il trattamento aiuta a bloccare i segnali anomali che causano la fibrillazione atriale”. I prossimi concerti, tre serate consecutive all’Encore Theater di Las Vegas a partire dal 14 ottobre, restano al momento confermati.

I PRECEDENTI RICOVERI Recentemente, le condizioni di salute di Lionel Richie hanno richiesto alcuni ricoveri in ospedale, che hanno a loro volta determinato l’annullamento di alcune date dei suoi concerti. In ogni occasione, comunque, il cantante si è ripreso rapidamente. Il 24 giugno 2026, durante la prima tappa del tour Sing a Song All Night Long con gli Earth, Wind & Fire, Richie aveva interrotto prima del previsto la sua esibizione a Minneapolis, nel Minnesota, a causa di un malore. Dopo aver cancellato le due date successive, era tornato sul palco per la tappa del 30 giugno 2026, dove aveva rassicurato il pubblico. Il 4 luglio 2026, Richie aveva pubblicato un post sull’accoglienza ricevuta ai concerti di Pittsburgh, in Pennsylvania, e di Detroit, in Michigan, dopo il suo ritorno in tour: “Grazie per ogni messaggio, ogni parola gentile e per tutto il vostro affetto. Sto bene e vi sono grato a tutti”. Il 29 agosto 2026, dopo la performance a St. Louis, in Missouri, Richie aveva optato per un ricovero precauzionale in ospedale, dove si era inoltre sottoposto a esami cardiaci. La rivista People aveva poi comunicato che il 2 settembre 2026 il cantante era stato dimesso ed era tornato a Los Angeles. Approfondimento Lionel Richie, dopo il ricovero è tornato a casa: le ultime news