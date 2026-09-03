Il cantante, 77 anni, aveva mostrato segni di cedimento durante il suo ultimo concerto. Dopo un passaggio in terapia intensiva e gli opportuni esami, è stato ora dimesso e, come riporta in esclusiva la rivista People, “sta benissimo” Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Lionel Richie è stato dimesso dall’ospedale, è tornato a casa a Los Angeles e, come riporta in esclusiva la rivista People, “sta benissimo”. Come aveva spiegato TMZ, il 29 agosto, durante il suo concerto al The Muny di St. Louis, in Missouri, il cantante, 77 anni, aveva chiesto ai suoi assistenti di portargli una sedia mentre eseguiva l’ultima canzone, All Night Long. In seguito, Richie era stato ricoverato in terapia intensiva, dove si era sottoposto a esami cardiaci.

I PRIMI SEGNI DI STANCHEZZA Già nel giugno 2026, durante la prima tappa del tour Sing a Song All Night Long insieme agli Earth, Wind & Fire, Lionel Richie si era sentito male sul palco e aveva interrotto la sua esibizione. All’epoca, la testata giornalistica Minnesota Star Tribune aveva riportato che il cantante aveva sia spiegato al pubblico di essersi sentito un po’ stordito, sia scherzato sul fatto di non aver mai eseguito la canzone Dancing on the Ceiling da seduto. “Quando vi sentite deboli, sedetevi”, aveva suggerito. Aveva poi rimandato due spettacoli “per riposarsi e recuperare completamente la salute”, prima di tornare sul palco il 30 giugno. “Vi siete preoccupati un attimo, eh?”, aveva scherzato. “Non avete idea di cosa ho passato nelle ultime 24 ore, ad ascoltare i miei amici che mi davano consigli su cosa avrei dovuto fare”. Nel mese di luglio, aveva infine condiviso su Instagram un messaggio carico di positività: “Grazie per ogni messaggio, ogni parola gentile e per tutto il vostro affetto. Sto bene e sono grato a tutti. Pittsburgh e Detroit sono state una gioia assoluta. L’energia, il ballo, i volti tra la folla...abbiamo creato dei veri ricordi insieme. Ci vediamo a Toronto...festeggiamo tutta la notte!”. Il prossimo concerto di Richie è in programma il 26 settembre a San Francisco. Approfondimento Lionel Richie ricoverato in terapia intensiva