Lionel Richie ricoverato in terapia intensiva

Come rivelato in esclusiva da TMZ, sabato 29 agosto Lionel Richie avrebbe deciso di sottoporsi ad alcuni accertamenti in un ospedale di St. Louis. Al momento massimo riserbo sulle sue condizioni di salute Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Stando a quanto riportato in esclusiva da TMZ, Lionel Richie sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva dopo un concerto a St. Louis. Secondo quanto trapelato, i dottori avrebbero ipotizzato una disidratazione leggera. Al momento i rappresentanti dell’artista non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

lionel richie, ricoverato a st. louis Dopo il concerto al St. Louis Municipal Opera Theatre, sabato 29 agosto Lionel Richie avrebbe deciso di sottoporsi ad alcuni accertamenti in un ospedale locale. Stando a quanto ricostruito, l’artista avrebbe mostrato alcuni segni di stanchezza nella parte conclusiva dello spettacolo. TMZ ha rivelato che i dottori avrebbero ipotizzato una leggera disidratazione, ma al momento massimo riserbo sulle condizioni di salute del cantante statunitense. I rappresentati dell'artista non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. A fine mese Lionel Richie dovrebbe fare ritorno sul palco per i numerosi appuntamenti live in programma. Dopo lo spettacolo in scena a San Francisco, l’artista dovrebbe riportare la sua musica in molte altre città: da Chicago a Thackerville passando per Columbus, Las Vegas e San Paolo. Approfondimento I 75 anni di Lionel Richie, le sue canzoni più famose