Lionel Richie ricoverato in terapia intensiva

Come rivelato in esclusiva da TMZ, sabato 29 agosto Lionel Richie avrebbe deciso di sottoporsi ad alcuni accertamenti in un ospedale di St. Louis. Al momento massimo riserbo sulle sue condizioni di salute
Stando a quanto riportato in esclusiva da TMZ, Lionel Richie sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva dopo un concerto a St. Louis. Secondo quanto trapelato, i dottori avrebbero ipotizzato una disidratazione leggera. Al momento i rappresentanti dell’artista non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.
lionel richie, ricoverato a st. louis
Dopo il concerto al St. Louis Municipal Opera Theatre, sabato 29 agosto Lionel Richie avrebbe deciso di sottoporsi ad alcuni accertamenti in un ospedale locale. Stando a quanto ricostruito, l’artista avrebbe mostrato alcuni segni di stanchezza nella parte conclusiva dello spettacolo. TMZ ha rivelato che i dottori avrebbero ipotizzato una leggera disidratazione, ma al momento massimo riserbo sulle condizioni di salute del cantante statunitense. I rappresentati dell'artista non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.
A fine mese Lionel Richie dovrebbe fare ritorno sul palco per i numerosi appuntamenti live in programma. Dopo lo spettacolo in scena a San Francisco, l’artista dovrebbe riportare la sua musica in molte altre città: da Chicago a Thackerville passando per Columbus, Las Vegas e San Paolo.
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Dopo essersi affermato con i Commodores, nel 1984 Lionel Richie ha avviato la carriera solista con il suo album omonimo. Negli anni successivi l'artista ha scalato le classifiche a livello internazionale, ricordiamo i dischi Dancing on the Ceiling e Louder Than Words. Per quanto riguarda i singoli, citiamo All Night Long (All Night), Hello, Say You, Say Me, Angel e Just for You. Spazio anche alle collaborazioni: da Endless Love con Diana Ross a To Love a Woman con Enrique Iglesias.
Nel corso degli anni Lionel Richie ha conquistato molti riconoscimenti di grande prestigio, tra i quali quattro statuette ai Grammy Awards: Song of the Year per We Are The World con Michael Jackson, Album of the Year per Can’t Slow Down, Producer of the Year - Non Classical con James Anthony Carmichael e Male Pop Vocal Performance per Truly.
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